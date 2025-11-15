Kjeld Nuis begon sterk in zijn rit tegen de Zuid-Koreaan Min-Seok Kim, maar in de voorlaatste bocht ging het mis. De Nederlander miste een slag en daardoor zijn snelheid, waarna hij met zijn hand het ijs aantikte. Hij finishte met een tijd van 1:07,10, maar werd later gediskwalificeerd. De Amerikaanse favoriet Jordan Stolz zegevierde met een tijd van 1:05.66. Jenning de Boo werd derde.

Nuis baalde zichtbaar na zijn teleurstellende rit en verliet het ijs al hoofdschuddend. Vanwege de diskwalificatie moet Nuis volgende week bij de World Cup in Calgary in de B-groep starten. Kort na Nuis was het de beurt aan Joep Wennemars, die het opnam tegen Stolz. Dit keer lukte het Wennemars echter niet om indruk te maken tegen de Amerikaan. Wennemars finishte met een tijd van 1:07,01 en eindigde daarmee als negende.

Ook Nuis' ploeggenoot Jenning de Boo van schaatsteam Team Reggeborgh had waarschijnlijk gehoopt meer uit zijn rit te halen. Al was hij wel de beste Nederlander op de 1000 meter. Hij eindigde op een derde plaats met een tijd van 1:06,34. Tim Prins (eveneens Team Reggeborgh) finishte met een tijd van 1:06,65 en werd zesde.

Eerder op de dag kwam Kai Verbij in de B-groep tot een tijd van 1.08,38. Daarmee eindigde de tweevoudig wereldkampioen op de 1000 meter als vijftiende. Verbij maakte dit seizoen na bijna een jaar afwezigheid zijn rentree in het langebaanschaatsen. Tot zijn eigen verrassing kwalificeerde hij zich bij de NK afstanden voor de World Cups op de 1000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?