Voormalig wereldkampioen Kai Verbij heeft voor het eerst in dik anderhalf jaar een World Cup gereden. De gepokte en gemazelde Verbij (31) had vooraf waarschijnlijk op meer gehoopt tijdens zijn internationale rentree.

De Leiderdorpse sprinter heeft een palmares om jaloers op te worden: tweemaal goud op de 1000 meter bij de WK afstanden, wereldkampioen sprint, tweemaal Europees kampioen sprint en meervoudig Nederlands kampioen (500 en 1000 meter).

Kai Verbij vijftiende in de B-groep

Maar na vorig seizoen nam Verbij afstand van de sport. Zijn pauze liep een tikje uit de hand: Verbij trainde niet meer en stoppen lag meer voor de hand dan doorgaan. Die periode leerde Verbij wel dat hij het schaatsen miste en nog niet klaar was voor een definitief afscheid.

Bij de NK afstanden knokte hij zich naar een ticket voor de World Cup op de 1000 meter. Zo startte hij vrijdagavond voor het eerst sinds februari 2024 bij een wedstrijd in het internationale schaatscircuit. In de B-groep werd hij echter slechts vijftiende, van de 40 deelnemers (waarvan 38 een tijd neerzetten). De eindtijd van Verbij: 1.08,38.

Persoonlijk record

Menig schaatser stapte van de Olympic Oval te Utah met een nieuw persoonlijk record. Voor Verbij was dat vooraf al ondenkbaar, want zijn pr is 1.06,34 en de Zuid-Hollander heeft nu nog niet de vorm en het ritme om die tijd te benaderen. Verbij maakt onderdeel uit van Team Kafra, waar Jutta Leerdam de grote kartrekker is.

Eerder op de avond was er ook geen Nederlands succes in de B-groepen bij de eerste World Cup van het seizoen. Tweemaal plek vijf, dat waren de beste resultaten van de Nederlandse equipe. In de A-groep zal het beter moeten, want de resultaten in de World Cups bepalen het aantal startbewijzen dat Nederland krijgt bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

