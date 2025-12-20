Topschaatsster Jutta Leerdam is druk in voorbereiding op het cruciale OKT, dat komende week van start gaat. Ze reed vrijdag een trainingswedstrijd, maar de uitslag zorgt voor verbazing. De 26-jarige kwam namelijk niet over de finish.

Wie de uitslag van de trainingswedstrijd in Thialf bekijkt, ziet achter de naam van Leerdam 'DNF' staan op de 1000 meter. Toch is er geen reden tot paniek volgens haar coach Kosta Poltavets. Hij spreekt van een bewuste keuze in gesprek met Schaatsen.nl.

“Je moduleert je rit voor de wedstrijd. Je haalt er een bepaald element uit dat je traint. In dit geval de start, opening en de ronde", legt hij uit. "Na zo’n 600 meter verlaat je de baan. Zo boots je het wedstrijdeffect na zonder de volledige vermoeidheid.”

OKT

Alles om tijdens het OKT een optimaal resultaat te kunnen neerzetten. Leerdam moet al vroeg op het kwalificatietoernooi in actie komen. Ze rijdt op 26 december op haar favoriete afstand: de 1000 meter. Het is haar droom om in Milaan olympisch goud te winnen op dat onderdeel. Vier jaar eerder pakte ze het zilver achter Miho Takagi.

Maar dan zal ze zich dus wel eerst moeten plaatsen. In totaal mag Nederland negen mannen en negen vrouwen afvaardigen naar Milaan. Bij een eerste of tweede plek op de 1000 meter bij het OKT is Leerdam sowieso veilig.

Angel Daleman

Leerdam was overigens niet de enige die voortijdig van het ijs ging. Ook Angel Daleman hanteerde die tactiek. Marijke Groenewoud was de snelste in de trainingswedstrijd. Niet alle topteams kwamen in actie. Team Reggeborgh, met onder andere Femke Kok, en Team IKO X2O, met topper Joy Beune, ontbraken. Naast de 1000 meter werden ook de 500, 1500 en 3000 verreden.

