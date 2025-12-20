Voor topschaatsster Jutta Leerdam komen er heel belangrijke dagen aan, want eind 2025 moet ze bij het olympisch kwalificatietoernooi zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Door een bijzondere deal staat ze daar glunderend en vol zelfvertrouwen aan de start.

Eerder deze maand maakte Leerdam bekend dat ze tot de Nike-familie behoort. De befaamde fabrikant van sportkleding wordt een van haar sponsoren. Dat is erg bijzonder voor een schaatsster, want langebaanschaatsen is wereldwijd een kleine sport en Nike mikt normaal op wereldsterren in grote sporten. Maar Leerdam is mede door social media zelf een wereldster geworden, met miljoenen volgers op bijvoorbeeld Instagram.

'Een droom'

Zaterdag, een paar uur nadat haar verloofde Jake Paul een boksgevecht verloor van Anthony Joshua, liet ze nogmaals blijken hoeveel de deal voor haar betekent. "Knijp me", schrijft ze op TikTok. "Dit was een droom sinds ik begon met schaatsen. Ik ben dankbaar dat ik behoor tot de Nike-familie."

In de video is ze gehuld in kleding van, uiteraard, Nike, en doet ze wat fitnessoefeningen. De muziek is Let's Get Loud van Jenifer Lopez.

Afgebroken schaatsrit

Vrijdag reed Leerdam een trainingsrit (een 1000 meter) op het ijs van Thialf. Ze reed de dubbele sprint niet uit. Maar geen zorgen: dat ze uitstapte was zo gepland. Coach Kosta Poltavets spreekt van een bewuste keuze in gesprek met Schaatsen.nl.

"Je moduleert je rit voor de wedstrijd. Je haalt er een bepaald element uit dat je traint. In dit geval de start, opening en de ronde", legt hij uit. "Na zo’n 600 meter verlaat je de baan. Zo boots je het wedstrijdeffect na zonder de volledige vermoeidheid."

