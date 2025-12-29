Missie geslaagd voor topschaatser Jenning de Boo. Bij het olympisch kwalificatietoernooi won hij de 500 én 1000 meter.

"Ik ben echt zo tevreden", zegt De Boo in gesprek met de NOS. "Ik zit hier wel met een dubbel gevoel. Ik zit tegenover Tim Prins, een van mijn beste vrienden. Ik wilde met hem naar de Olympische Spelen. Morgen heeft hij nog een kans."

De schaatser van Team Reggeborgh verwijst naar de vierde plek van Prins op de 1500 meter. Maandag kwam teamgenoot Prins na een fotofinish (in een rit tegen Kjeld Nuis) net tekort voor plek drie. Daardoor mist hij op de dubbele sprint de Winterspelen.

Jordan Stolz

"Zeker, topsport is hard. In het schaatsen gaat het om duizendsten van seconden. Ik heb mijn beste 1000 meter ooit gereden, dat durf ik wel te zeggen. Ik zit nog wel ver weg van Jordan Stolz, maar ik ben de eerste Nederlander onder de 1,07 in Thialf", zegt De Boo.

Zijn tijd is na het baanrecord van Stolz de tweede tijd ooit in Thialf. Op de 500 meter flikte de Groninger dat ook al. "Ja, tweede tijd, tweede tijd. Ik wil winnen van Stolz. Ik heb geen zilveren olympische droom. Ik heb een gouden olympische droom en die hoop ik waar te maken in Milaan. Wat ik nu ga doen? Werken naar de Olympische Spelen. We hebben nog een World Cup. Eerst ga ik op de bank neerploffen en de 1500 meter kijken. Ik ben nu klaar. Ik kwam hier voor twee plekken en dat heb ik gedaan."

Matrix

De Boo kwam tot 1.06,84 en het baanrecord van Stols is 1.06,38. De Amerikaan is al geplaatst voor de Winterspelen. In Nederland worden bij het OKT de startbewijzen verdeeld op basis van de matrix. Lees hieronder hoe die er nu uitziet.

