Topschaatsster Antoinette Rijpma-De Jong is zoals veel van haar collega's ook bedreven in wielrennen. Ze trapt talloze kilometers weg op de fiets. Dat is een prima training voor een schaatser. Rijpma-De Jong pakt ook weleens een wedstrijdje mee en is van plan dat te blijven doen.

Rijpma-De Jong werd in juni bijvoorbeeld zelfs Nederlands kampioene wielrennen. Niet bij de reguliere profs, maar bij het NK wielrennen voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract. Wat zijn haar ambities op de tweewieler?

'Contract loopt af'

" Ik vind wielrennen steeds leuker worden", zegt ze tegen De Telegraaf. "Maar ik ben nu 30, mijn contract loopt af. Ik hoop dat ik mijn contract bij Reggeborgh kan verlengen want ik wil nog wel even door met schaatsen. Ik ga trouwens volgende maand naar de Tour de France Femmes. De NOS heeft me uitgenodigd voor De Avondetappe."

Coen Rijpma

Ze leerde in 2019 haar man Coen RIjpma kennen op de fiets. Rijpma trainde regelmatig mee met haar voormalig schaatsteam nadat hij op hoog amateurniveau wielrende. Ze trouwden in 2022. Momenteel is Rijpma bezig met een sportief project om geld in te zamelen. Rijpma fietst dagelijks de exacte route van de Ronde van Frankrijk 2025, hij doet dat alleen één dag voor de profs dat doen.

Rijpma-De Jong legt uit wat het doel is: " Een foundation om het pesten tegen te gaan. We proberen geld in te zamelen tijdens Coen zijn Tour om een basis te creëren waarmee we de Antoinette Foundation kunnen opstarten. Ik ben als kind veel gepest vanwege mijn rode haar. Ik wil nu iets terugdoen."

Antoinette Foundation

Op Instagram deelde ze al meer over de Antoinette Foundation. "Eindelijk mag ik het delen: ik ben ongelooflijk trots op de lancering van de Antoinette Foundation", aldus Rijpma-de Jong over haar nieuwe stichting. "Als kind voelde ik me vaak anders. Pesten maakte mij onzeker, maar op het ijs vond ik vrijheid. Sport gaf me de kracht om in mezelf te geloven."

De 30-jarige was eerder al openhartig over haar pestverleden. Ze kreeg voornamelijk vervelende opmerkingen te horen over haar rode haarkleur. "Ik ben zelfs mijn haar gaan verven om me niet anders te voelen", zei ze daar een jaar geleden over.