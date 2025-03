Emotionele Joy Beune 'kan wel janken' na derde wereldtitel: 'Op het ijs ben ik Joy het beest'

Joy Beune is met drie wereldtitels de ware koningin van de WK afstanden. De Nederlandse topschaatsster pakte na de ploegenachtervolging en 3000 meter ook de wereldtitel op de 1500 meter. "Ik ben echt zo trots op mijzelf".

Haar derde wereldtitel was niet vanzelfsprekend. De Japanse Miho Takagi stond het afgelopen seizoen altijd op het podium op de 1500 meter en een valse start van Beune hielp ook niet mee. De slechte start zorgde voor stress bij de Nederlandse. "Het was wel heel spannend. Ik was gewoon super slecht weg, dus moest echt veel goed maken. Maar die laatste ronde was gewoon echt heel goed", vertelde ze met een grote glimlach op haar gezicht tegenover de NOS.

Beune kwam in een tijd van 1:55.28 seconden over de streep. Een tijd waar ze niet meteen tevreden mee was, wetende dat Takagi nog moest starten. Toch viel de Japanse tegen; ze viel zelfs buiten het podium.

"Hoe bijzonder, ik ben echt zo trots op mijzelf. Ik kan echt wel janken nu. Heb nu gewoon drie gouden plakken in mijn bezit", vertelt ze verder. "Hier heb ik van gedroomd, maar dat het nu zo uit is gekomen is echt heel bijzonder."

Joy het beest

De 25-jarige schaatsster knokte zich in de wedstrijd met een echte vechtersmentaliteit. "Zodra ik op het ijs sta gaat er een knop om en dan ben ik 'Joy het Beest'. Daarbuiten ben ik gezellig en geniet ik ook. Op het ijs ben ik iemand anders, maar het is het allemaal waard."

Hoewel Beune zich nu drievoudig wereldkampioene kan noemen, baalt ze stiekem over een andere afstand. Ze plaatste zich niet voor de 5000 meter, de afstand waar ze vorig jaar juist voor het eerst wereldkampioen op werd. Dat leverde haar wel een extra rustdag op. "Moet zeggen dat zo'n dag best wel goed geholpen heeft. Maar als ik dan aan het kijken ben, doe ik het liefst zelf mee natuurlijk. Dan had ik voor vier keer goud gegaan. Maar ja dat is natuurlijk achteraf."

De Nederlandse Jordan Stolz

Analist en voormalig topschaatsster Erben Wennemars vergeleek Beune zelfs met Jordan Stolz. De Amerikaanse topper won vorig jaar ook drie wereldtitels op de WK afstanden. Beune moest lachen om de opmerking: "Nou ja, ik doe het op dit moment beter dan Jordan Stolz". En dat klopt, want dit jaar is Stolz niet in vorm en pakte nog geen wereldtitel.

Kjeld Nuis

Beune werd na de finish hartelijk verwelkomt door haar vriend Kjeld Nuis, die een mindere WK afstanden achter de rug heeft. "Thuis probeer ik echt wel voor hem te zorgen. Dus als ik ga trainen en hij blijft op de bank liggen, is dat niet leuk. Ik gun hem ook een gouden medaille om zijn nek. Ik weet hoe hard hij heeft gewerkt om toch zijn schaatsen om te krijgen. Dat is ontzettend jammer, maar ik denk dat hij gretig is om op de Olympische Spelen te presteren."

