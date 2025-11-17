Waar Team Albert Heijn-Zaanlander op de NK afstanden nog top was, daar stelde het schaatsteam op de eerste World Cup in Salt Lake City behoorlijk teleur. Marijke Groenewoud en Elisa Dul degradeerden zelfs naar de b-groep met slechte prestaties op de 1500 en 3000 meter. Na de laatste afstanden werd coach Arjan Samplonius flink aan de tand gevoeld.

NOS-verslaggever Bert Maalderink was bikkelhard en vlijmscherp na de prestaties van Groenewoud (twaalfde op de drie kilometer en negentiende op de 1500 meter) en Dul (veertiende op de drie kilometer en een slechte ploegenachtervolging). Hij noemde het in het interview met AH/Zaanlander-coach Samplonius 'prutswerk'. Het werd een opmerkelijk gesprek, waarbij Maalderink niet los wilde laten en Samplonius probeerde de World Cup in perspectief te plaatsen. Bente Kerkhoff (brons op de mass start) en Jorrit Bergsma (goud) deden het namelijk wél goed.

'Dat ben ik niet met je eens'

"Jouw woorden zijn prutswerk, leg uit", kaatste Samplonius de bal terug naar Maalderink. Die somde vervolgens op wat er allemaal misging in Salt Lake City. "Dat zijn een aantal dingen bij elkaar", reageerde de wederhelft van Jillert Anema, die in Nederland achterbleef. "De hele ploeg prutswerk, ben ik niet met je eens. Dul en Groenewoud hebben niet gepresteerd wat ze kunnen, daar ben ik het mee eens." Hij vindt echter dat Dul onterecht de schuld in haar schoenen krijgt geschoven voor de mislukte ploegenachtervolging.

'De anderen rijden te hard'

"Dul wordt opgesteld door de bondscoach, niet door mij. Moet ze het kunnen? Honderd procent. Maar is dit haar beste positie? Hoe vaak hebben we met Dul op plek drie gereden? Wij trainen altijd met Dul op één. Zij moet hier haar debuut maken op topniveau, op de moeilijkste positie drie. Dus dan weet je: dit wordt moeilijk. Dan is het aan het team om het samen op te pakken. Dan kun je nooit een individu aanwijzen voor het halen. Zij haakt niet af, de anderen (Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong, red.) rijden te hard."

'Ik neem het ze allebei kwalijk'

Samplonius is het eens met de woorden van analist en schaatsicoon Erben Wennemars, die het 'geen reclame' en 'schadelijk' vond dat het drietal niet als eenheid over de streep kwam, maar Dul op achterstand liet binnenkomen. "Je start als team en je finisht als team. Op het moment dat het team uit elkaar rijdt, dan doet het team wat verkeerd. Niet Elisa Dul. Er moet gecommuniceerd worden of de bondscoach (Rintje Ritsma, red.) moet ingrijpen. Met een nieuw team, op dit ijs... Dan kan er wat mis gaan en daar moet je op voorbereid zijn. Dat waren ze als team en de bondscoach kennelijk niet. Ik neem het ze allebei kwalijk. Het was niet goed."

'Daar zit het niet in'

Maar om zijn hele team prutswerk te noemen, ging zoals gezegd voor Samplonius te ver. Kerkhoff verraste met brons op haar eerste mass start en Bergsma pakte bij de mannen zelfs het goud. Maalderink had echter vooral oog voor de slechte prestaties van Dul en Groenewoud. Kwam het doordat het team als laatste zich meldde in Salt Lake City? "Daar zat het niet in, want dan hadden die andere twee ook slecht gereden, toch? Ik begrijp ook niet waarom ze hier zo slecht rijden, maar laat aankomen is niet per se een reden. Ze moeten en kunnen allebei beter."