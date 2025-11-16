Joy Beune liet in niet mis te verstane woorden blijken dat ze haar teamgenoten door dik en dun steunt. De kopvrouw van de Nederlandse ploegenachtervolging beet flink van zich af om invalster Elisa Dul te beschermen. De rijdster van Albert Heijn-Zaanlander kon Beune en Antoinette Rijpma-de Jong niet bijhouden en zorgde voor een teleurstellende vijfde plek. Beune sprong voor haar in de bres.

NOS-verslaggever Bert Maalderink was bijzonder kritisch op de drie Nederlandse vrouwen, zeker omdat het met Dul in de gelederen zo misging tijdens de World Cup in Salt Lake City. Hij stelde aan alle drie de vraag of ze wel met deze opstelling moesten rijden. Nadat Beune eigenlijk al aan de beurt geweest was, brak ze toch even in om haar zegje te doen. "Ik wil er wel iets over zeggen nog, trouwens", haalde ze de aandacht naar zich toe als kopvrouw.

'Het is niet haar schuld'

"Ik ben twee keer gediskwalificeerd geweest en ik heb twee keer opnieuw een kans gekregen",verwees ze naar incidenten van twee jaar geleden toen Beune voor diskwalificaties voor de Nederlandse ploegenachtervolging zorgde. Een keer vanwege een 'te blote' enkel en een keer vanwege het feit dat ze haar transponder vergeten was. Ze wil dus Dul absoluut niet afvallen. "Ik weet dat zij het kan. Dit is gewoon jammer, maar niet haar schuld. Ze wordt pas laat ingevlogen en dat is ook haar beslissing niet geweest denk ik. Ze was al zenuwachtig genoeg van tevoren. Ik weet dat ze het echt wel kan. Voor haar is het super zuur, misschien wel erger dan voor mij."

'De connectie was wel kwijt'

Waar ging het dan mis bij de Nederlandse vrouwen? Rijpma-de Jong en Beune hoorden achter zich niet dat Dul moest afhaken. "Ik had niks door, anders had ik wel rustiger aan gedaan. Ik heb niks gehoord", zei Beune. Haar nummer twee Rijpma-de Jong beaamde dat. "Joy begon te juichen, dus ik dacht dat we 'm hadden. Toen dacht ik: huh? De connectie was wel kwijt met Elisa, maar ik had niet verwacht dat ze er niet meer achter zou zitten. Door die helmen hoor je niet veel. Daardoor werd het een andere race dan we hadden gehoopt."

'Ik ging stuk, ik hield het niet meer'

Dul was zelf ook kritisch, maar kon gewoon niet mee in de snelheid van Beune en Rijpma-de Jong. "Ik ging stuk op de bochten, ik hield het gewoon niet meer. We hoopten dat het goed ging, we hebben hier ook de hele zomer op getraind. We kunnen het echt wel met z'n drieën."

