Of het genoeg is voor een medaille weten we nog niet, maar Stijn van de Bunt legde vrijdagmiddag een uitstekende 10.000 meter op de mat. De Nederlander nam het op tegen een kanshebber voor goud: Vladimir Semirunniy. Tegen de Pool reed hij op de Winterspelen naar behoren en dat leverde complimenten op van ex-topschaatser Erben Wennemars.

Van de Bunt reed met 12:45.75 een sterke tijd in rit drie, de laatste rit voor de dweil. Daarmee hield hij onder meer Riccardo Lorello achter zich, maar een stunt tegen Semirunniy zat er niet in. De Poolse topschaatser ging er als een komeet vandoor en hoewel Van de Bunt nog even dichtbij kwam, reed Semirunniy de vooralsnog snelste tijd: 12:39.08.

'Geweldige race'

Toch was het volgens ex-topschaatser Erben Wennemars 'een geweldige race van Stijn van de Bunt', zo stelde hij als analist bij de NOS. "Heel volwassen eerst de eigen rondes gereden", merkt Wennemars op. Van de Bunt liet zich niet gek maken in de eerste paar kilomters. Hij versnelde zelfs nog even, maar dat was volgens Wennemars ook nodig.

Versnelling kwam te vroeg

"Hij wist op een gegeven moment: als ik deze rit wil winnen, moet ik ergens gaan versnellen. Hij ging net even te vroeg, dat moest hij wel een beetje bekopen in de laatste drie rondes. Dat vind ik jammer", aldus Wennemars. Volgens hem was het desalniettemin 'een prachtig olympisch debuut'. Van de Bunt stelde eerste deze Spelen nog ietwat teleur op de 5000 meter.

Wennemars had net als veel Nederlanders nog even de hoop dat Van de Bunt naar Semirunniy toe kon schaatsen, maar de Pool zag het gevaar van onze landgenoot "Je voelde in het stadion: Stijn van de Bunt komt er aan, maar dat voelde hij ook."

Semirunniy zette een puike tijd neer, al verdienden de laatste rondes niet de schoonheidsprijs volgens Wennemars. "Het lijkt niet meer op schaatsen, maar hij vecht zich naar het einde toe. Hierdoor heeft hij de maximale race reden. Hij legt de lat hoog, maee doordat hij werd opgejaagd door Van de Bunt."