Erben Wennemars teleurgesteld in Jordan Stolz: 'Erger ik me al jaren aan'

Oud-schaatser Erben Wennemars baalt van de keuze van Jordan Stolz om alleen mee te doen aan de WK allround. De Amerikaanse alleskunner vond het te zwaar om in vier dagen acht keer te rijden en staat dus niet aan de start bij de sprinters donderdag en vrijdag. Wennemars vindt dat overdreven wordt hoe zwaar het voor een schaatser is om veel wedstrijden te rijden.

"Ik erger me al jaren aan schaatsers die zich aan laten praten dat het programma te zwaar is", schrijft Wennemars in zijn column in het AD. Hij had de hoop gevestigd op Stolz om zich daar niets van aan te trekken: "Hij is een beetje wereldvreemd, thuis geschoold en hij had tot zijn zeventiende geen mobiele telefoon. Hij spot met alle schaatswetten en laat iedereen in verbijstering achter. Hij durft. Tot nu."

De Amerikaan denkt dat het te zwaar is en Wennemars vindt dat jammer: "Hij zegt dat het niet kan, maar het is nog nooit gedaan. Ik dacht dus dat juist hij het wel zou kunnen." De tweevoudig wereldkampioen sprint denkt dat zijn trainers daar een rol in hebben gespeeld: "Zijn bejaarde coach Bob Corby stamt nog uit het tijdperk dat het WK allround een hele grote wedstrijd was. Ontzettend jammer."

TV-gids: op deze zender zie je de WK sprint De snelste schaatsers van de wereld reizen af naar Duitsland voor de WK sprint. Eén man en één vrouw mogen zich na vrijdag de wereldkampioen sprint noemen bij het schaatsen. Bekijk hier waar je de WK sprint kan zien en het programma in Inzell.

Grote favoriet ontbreekt

Wennemars baalt ervan, maar de kansen op een mooi resultaat zijn voor zijn zoon Joep zijn wel gestegen zonder het Amerikaanse fenomeen. Als Stolz wel had meegedaan, was hij namelijk direct de grote favoriet voor de WK sprint. De Amerikaan won de afgelopen twee jaar goud op de WK afstanden op de drie kortste afstanden: de 500, 1000 en 1500 meter.

De WK sprint worden op donderdag 7 en vrijdag 8 maart gereden in Inzell. De allrounders, waaronder Stolz, zijn op zaterdag en zondag aan de beurt. Het belooft desondanks een interessant gevecht te worden, want de Amerikaan moet het opnemen tegen Patrick Roest en de twee zijn totaal verschillende schaatsers.