Jordan Stolz maakt keuze tussen WK sprint en WK allround: 'Dáár heeft hij niets te bewijzen'

Jordan Stolz heeft zijn keuze gemaakt tussen het WK sprint en WK allround. Even was er nog sprake dat hij volgend weekend beide toernooien zou rijden, maar door de planning gaat hij voor één van de twee.

En daar is vooral Patrick Roest niet blij mee. De Nederlandse topfavoriet op het WK allround krijgt daar namelijk concurrentie van de Amerikaanse schaatser, die nog altijd pas 19 jaar oud is. Stolz kiest dus voor het WK allround en niet voor het WK sprint. Dat is op zich opvallend, omdat hij specialist is op de kortere afstanden. Maar zijn coach heeft hem ervan overtuigd toch aan de langere afstanden mee te doen.

'Op WK sprint niets te bewijzen'

"Jordan heeft besloten alleen het WK allround te rijden omdat ik hem heb kunnen overtuigen dat hij op het WK sprint niets te bewijzen heeft’’, zegt zijn trainer Bob Corby tegen de Telegraaf. "Het is gewoon moeilijk om acht races in vier dagen te schaatsen. Als deze schaatsweek was begonnen met het WK allround, dan had hij wel aan beide toernooien meegedaan. Het is gewoon moeilijk om het beste van jezelf te laten zien, om je beste prestaties te leveren, als je aan alles mee wilt doen."

Programma

Het WK sprint is op donderdag en vrijdag, terwijl het WK allround op zaterdag en zondag gereden wordt. Op het WK sprint schaatsen de schaatsers twee keer 500 meter en twee keer de 1000 meter. Op het WK allround rijden de schaatsers de 500 meter, 1500 meter, 5000 meter en 10.000 meter.

Hoewel er voor Roest dus een geduchte concurrent bij komt in Stolz, is het goed nieuws voor de Nederlandse sprinters. Bijvoorbeeld Kjeld Nuis, die nog nooit wereldkampioen sprint werd en afgelopen weekend Nederlands kampioen werd op die discipline. Zij krijgen geen last van Stolz.

Reactie Stolz

Stolz gaf zelf eerder ook al aan meer prestige te zien in het WK allround, omdat alle grote schaatskampioenen een keer wereldkampioen allround zijn geworden.