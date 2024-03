WK allround 2024 | Dit zeggen de cijfers over de strijd tussen Patrick Roest en Jordan Stolz

Jordan Stolz is de beste sprinter van dit moment, maar het Amerikaanse schaatswonder is toch niet van de partij op de WK sprint. Hij koos voor de WK allround en daar lijkt zijn grootste uitdager onze eigen Patrick Roest te zijn. De Nederlander werd in 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen. Twee totaal verschillende schaatsers strijden dit weekend om de allroundtitel, maar hoe verhouden de twee zich tot elkaar?

Stolz pakte eerder dit seizoen bij de WK afstanden goud op de 500, 1000 en 1500 meter. Dat deed hij voor het tweede jaar op rij. Hij leek dus bij de WK sprint deze week makkelijk de wereldtitel binnen te gaan hengelen. Dat gaat niet gebeuren, want de Amerikaan koos ervoor om aan de WK allround mee te doen. Sprinters Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo zullen opgelucht zijn, maar voor Roest, Chris Huizinga en Kars Jansman betekent dat slecht nieuws.

Waar Stolz dus de specialist op de korte afstanden is, is Roest dat op de lange afstanden. Hij pakte bij de WK afstanden goud op de 5000 meter en eindigde als vierde op de 10.000 meter. Voor de Nederlander is het dus zaak om op de lange afstanden de schade goed te gaan maken. Dat blijkt wel als we kijken naar de persoonlijke records van beide heren.

Persoonlijke records

Patrick Roest Jordan Stolz 500 meter 35,74 33,69 1500 meter 1.42,56 1.40,87 5000 meter 6.02,98 6.20,76 10000 meter 12.35,20 13.17,53

Bij de WK allround wordt de tijd op elke afstand omgezet in punten. Hierbij wordt teruggerekend naar de 500 meter. Als Stolz dus twee seconden sneller zou zijn dan Roest op de 500 meter dan betekent het dat de Nederlander op de 10000 meter een gat van veertig seconden moet slaan om dat goed te maken. Bij de persoonlijke records is dat dus ook het geval.

Kijkende naar de persoonlijke records is Roest in het voordeel ten opzichte van de jonge Amerikaan, maar de meeste tijden van de Nederlander zijn al meer dan drie jaar geleden neergezet. Stolz heeft in zijn carrière de twee langste afstanden nog niet vaak gereden gereden en dus is het de vraag of zijn persoonlijke records daarop ook maar iets zeggen over wat hij dit weekend neer gaat zetten in Inzell.

WK allround

Roest en Stolz rijden op zaterdag 9 en zondag 10 maart tegen elkaar. Namens Nederland doen ook Kars Jansman en Chris Huizinga mee aan het WK. Op zaterdag staan de 500 meter en de 5000 meter op het programma, een dag later is het tijd voor de 1500 meter en de 10000 meter.