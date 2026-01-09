Laurent Dubreuil verschijnt komende februari 'gewoon' op de Olympische Spelen in Milaan, nadat de Canadese topschaatser in 2022 al een olympische zilveren medaille won op de 1000 meter. Dubreuil had héél veel moeite om zich ook te plaatsen voor deze editie.

Ook Canada kent een soort olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar dan onder de naam Canada Cup. Daar moest Dubreuil met twee concurrenten uitmaken wie zich plaatste op de sprintnummers (500 en 1000 meter). Het was nog maar de vraag of hem dat ging lukken, omdat hij een zeer matige World Cup-reeks kende.

Dubreuils beste resultaat tijdens de World Cup-wedstrijden was een zesde plek in Heerenveen op de 500 meter. De 33-jarige Canadees koos er bewust voor om alleen de kortste afstand te rijden bij de wereldbekers en moest dus flink aan de bak bij de Canada Cup op de 1000. Dat merkte hij dan ook zeker.

'Ik voelde ontzettend veel pijn'

"Ik overdrijf niet als ik zeg dat de 1000 meter een van de zwaarste races uit mijn carrière was", wordt hij geciteerd door Schaatsen.nl. "De slotronde hakte er enorm in en daarna voelde ontzettend veel pijn. Ik heb al meer dan anderhalve maand geen 1000 meter geschaatst. In de Europese World Cups besloot ik me te concentreren op de 500 meter om mijn pre-kwalificatie veilig te stellen. Door ziekte kreeg ik niet meer de tijd om voor dit soort inspanningen te trainen."

Toch gaf Dubreuil een signaal af: hij zette op de 500 meter namelijk een baanrecord neer in Quebec met een tijd van 34,30 seconden. Anders Johnson werd in alle ritten (tweemaal 500 en één keer de 1000) en plaatste zich zodoende ook voor de Olympische Spelen. Daarmee is het complete team van Canada bekend.

Deze Canadese schaatsers gaan naar de Olympische Spelen

Waar Nederland negen mannen en negen vrouwen mag afvaardigen naar de Olympische Spelen, is dat bij Canada iets minder. Namens de mannen gaan: Dubreuil, Johnson, Ted-Jan Bloemen, Antoine Gélinas-Beaulieu, Cédrick Brunet, Daniel Hall en David La Rue.

Bij de vrouwen hebben Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann, Brooklyn McDougall, Laura Hall, Béatrice Lamarche, Rose Laliberté-Roy en Carolina Hiller-Donnelly zich geplaatst.

