De Amerikaanse schaatsers reden de afgelopen week hun kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen en daar gebeurden een heleboel opvallende dingen. Zo hoopte een 60-jarige schaatser zelfs een wereldrecord op de 500 meter te breken. Dat lukte hem echter niet.

De Amerikanen reden een week na het Nederlandse kwalificatietoernooi hun eigen OKT. Voor de absolute toppers stond echter niet alles op het spel. Zo was Jordan Stolz vooraf al aangewezen voor al zijn favoriete afstanden en hoefde hij bij de trials enkel van start te gaan om die startbewijzen in de wacht te slepen. Dat was maar goed ook, want het schaatsfenomeen kende een moeizaam weekend door een griepje. Toch maakte hij indruk in Milwaukee.

Waar het in Nederland al een enorme opgave is om mee te mogen doen aan het OKT, blijkt het niveau in de breedte in de Verenigde Staten veel lager te liggen. Zo deed de 55-jarige KC Boutiette, die eind jaren '90 bij de wereldtop hoorde, ook mee en hij was niet eens de oudste deelnemer aan het toernooi.

Oudste deelnemer ooit

Dat was namelijk de 60-jarige Dan Carney. Hij zette daarmee een record neer, want nooit eerder deed er iemand met die leeftijd mee aan het Amerikaanse kwalificatietoernooi voor de Winterspelen. Carney hoopte in Milwaukee ook nog een ander record te breken, maar dat lukte dan weer niet.

Carney aasde namelijk op zijn eigen wereldrecord. Hij is tenslotte de oudste 60-plusser op de 500 meter met een tijd van 38,98. Carney hoopte dat bij de kwalificaties voor de Spelen te verbeteren, maar dat lukte helaas niet. Hij kwam op de eerste omloop in zijn rit tegen de 42 jaar jongere Gavin Ord tot een tijd van 39,45. Op de tweede 500 meter reed hij 39,63. Beide keren werd hij laatste en dus zien we hem volgende maand niet terug als deelnemer op de Spelen in Milaan.

Op late leeftijd begonnen

Wat de deelname van Carney extra opvallend maakt, is dat hij pas tien jaar geleden begon met schaatsen. "Ik ben niet echt trots op die ik voor mijn vijftigste deed, maar iedereen kan een beslissingen nemen om op een betere manier te leven en voor mij begon dat met schaatsen. Ik was heel snel toen ik voor het eerst op het ijs stond dus dat motiveerde me om door te gaan. Nu coach ik ook en leer ik heel veel mensen kennen. Deze sport is geweldig."

