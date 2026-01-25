Erben Wennemars heeft in zijn carrière heel wat medailles bij elkaar geschaatst. Hij werd twee keer wereldkampioen sprint en pakte meerdere wereldtitels op de WK afstanden. Maar er zijn ook twee bronzen medailles van de Olympische Spelen van 2006. Daar was Wennemars zo blij mee, dat het schaatsicoon even vergat waar zijn talenten lagen.

Samen met zijn vrouw Renate bezoekt hij in het programma Frans & Mariska, Stellen op de Proef van zanger Frans Bauer een Spaans marktje. Daarop staat een zangeres te zingen. Het brengt Wennemars bij zijn eigen ervaring als zanger op de Spelen van Turijn. "Ik werd overmoedig, toen ik een medaille haalde. Ik kwam op het podium en toen zong ik een lied van André Hazes. Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal de tekst niet kende", blikt hij terug in gesprek met de Nederlandse volkszanger. "Heel pijnlijk."

Maar toen moest het ergste in het Holland Heineken Huis nog komen. "Bløf stond achter de coulisse. Pascal (de zanger van Bløf, red.) kwam heel rustig het podium opgelopen en legde een arm om mij heen. Hij pakte de microfoon van mij af en begon te zingen. Toen dacht ik: jij kan zingen, ik kan schaatsen", lacht de schaatslegende als een boer met kiespijn.

Work-out

Wennemars is voor het programma samen met zijn vrouw Renate afgereisd naar Spanje. Ze krijgen de vraag hoe het is met zijn tweetjes, nu de kinderen zijn uitgevlogen. "Wij zijn van de kleine genoegens. Wij drinken regelmatig een verbindend kopje koffie met zijn tweeën. We wandelen, maar wel een soort van rennen is dat dan. Voor mij is dat sporten met hem, het is echt een work-out", vindt Renate.

Ook wordt duidelijk dat Wennemars niet zo'n vroege vogel is. "Erben kan ’s morgens niet opstaan, hij kan helemaal niks." Met kleine oogjes doet Wennemars zijn kant van het verhaal. "Ik zie dat heel vaak, van die mensen die ’s ochtends héél vroeg gaan sporten. Of ze springen in zo’n koudwaterbad. Dat vind ik verschrikkelijk. Waarom moet het op van die achterlijke tijdstippen, als je de tijd hebt?", vindt hij.

Maar dan komt een nog schokkendere onthulling: "Ik ben schaatser, maar ik heb een hekel aan kou. Ik vind schaatsen geweldig, maar jammer dat het ijskoud is." Hij behaalde er wel zijn grootste successen, nu volgt zijn zoon Joep hem op. Die is inmiddels wereldkampioen en rijdt binnenkort de Olympische Spelen. Zal Wennemars senior bij een olympische medaille weer naar de microfoon grijpen?

