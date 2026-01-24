Jordan Stolz won de 1000 meter in Inzell en lijkt soms simpelweg niet te kunnen verliezen. Dat gebeurde zaterdag in Duitsland dus ook niet. Maar mogelijk komt er naast Jenning de Boo nog een landgenoot om de hoek kijken op de Olympische Spelen. Mark Tuitert heeft namelijk alle vertrouwen in Joep Wennemars.

Wennemars reed een sterke race en die bleek uiteindelijk goed voor een derde plaats. En dat terwijl de wereldkampioen op de 1000 meter niet eens helemaal topfit aan de start verscheen. Hij is druk bezig met een trainingskamp in Collalbo en de World Cup komt dus als het ware 'even tussendoor'. Daarom was hij met plek drie ook erg tevreden.

Zware trainingsperiode voor Wennemars

Tuitert begreep daarom ook wel dat Wennemars zeer content was met zijn tijd. "Ik begrijp hem helemaal, ik weet uit welke trainingsbelasting hij komt", vertelt de voormalig olympisch kampioen bij de NOS. "Ik denk dat hij uit een zware trainingsperiode komt, ze zitten in Collalbo met de ploeg op 1000, 1100 meter hoogte. Daar fiets je, daar ben je helemaal niet met wedstrijden bezig."

Hoge verwachtingen

Dus is een derde plaats, voor onder anderen Jenning de Boo en niet enorm ver achter Jordan Stolz, een prima prestatie van Wennemars. Tuitert heeft hoge verwachtingen voor de Spelen in Milaan. "Ik denk dat als hij uitgerust is, dat hij nog veel harder kan."

Wennemars komt ook op de tweede 500 meter van dit weekend niet in actie. Hij reist vanavond namelijk alweer terug naar Collalbo. Tuitert vindt dat 'heel slim' en begrijpt dat Wennemars al genoeg vertrouwen heeft getankt. "Hij weet ook: als ik echt uitrust en fit ben, dan verandert er in je lichaam heel veel." En dan kan het nog een stuk sneller. "Dan kom je in de buurt van Jordan Stolz", denkt Tuitert. "Sterker nog: dan moet Jordan Stolz van heel goede huizen komen."

