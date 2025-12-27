De tweede kerstdag voor Erben Wennemars was een bijzondere. De ex-topschaatser was te zien op het olympisch kwalificatie toernooi. Daar was hij werkzaam als analist en zag hij schoondochter Suzanne Schulting schitteren op de 1000 meter. De dag begon echter met een minstens zo bijzonder moment.

Dat laat Wennemars zelf zien via zijn Instagram-account. Het was rondom de kerstdagen natuurlijk behoorlijk koud. En omdat niet alleen de gevoelstemperatuur onder het vriespunt kwam, maar de daadwerkelijke temperatuur ook kon er buiten geschaatst worden. Dat liet Wennemars zich natuurlijk geen twee keer zeggen.

Prachtige plaatjes

"Niks zo mooi als natuurijs", schrijft de voormalig topsprinter als hij net na zonsopkomst op het dichtgevroren oppervlak wat kilometers maakt. Dat doet hij in een nagenoeg verlaten omgeving samen met een paar anderen en het levert prachtige plaatjes op.

Knuffel van Suzanne Schulting

Heel lang had Wennemars niet de tijd, want 's middags moest hij zich alweer in Thialf melden. Als analist van de NOS was hij werkzaam tijdens het OKT en dat werd een bijzondere middag. Op de 1000 meter stuntte Suzanne Schulting met een tweede plaats. Zo wist de vriendin van Erbens zoon Joep Wennemars zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Dat vierde ze door schoonvader Erben in de armen te vliegen.

Joep Wennemars zelf komt zaterdag voor het eerst dit OKT in actie. Hij rijdt op de 500 meter in de hoop zich te plaatsen voor Milaan. Later krijgt hij nog kansen op de 1000 en 1500 meter. Op de 1000 meter werd hij begin 2025 wereldkampioen.

Twee keer brons voor Erben

Met een deelname aan de Spelen zou zoon Joep in de voetsporen treden van vader Erben, die maar liefst drie keer op het grootste toernooi ter wereld stond. In 1998 eindigde dat door een harde val in een vreselijke deceptie. Vier jaar later eindigde hij als tiende (500 meter) en vijfde (1000 meter). In 2006 was het wel raak. Toen was er tweemaal brons: op de 1000 meter en de ploegenachtervolging.

