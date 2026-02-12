Suzanne Schulting kon niet anders dan haar steun en liefde geven aan haar vriend Joep Wennemars woensdagavond. Zij beleefde het olympische drama op de 1000 meter in Milaan van dichtbij mee. Met een gebroken én een heel hart leeft ze mee met haar geliefde.

De beelden spraken boekdelen vanuit de ijshal in Milaan: Wennemars werd tijdens zijn 1000 meter gehinderd door zijn Chinese tegenstander en kon een goede klassering vergeten. Brons lag voor de Nederlandse topschaatser in het verschiet, maar hij eindigde ondanks een re-skate als vijfde. Tot groot verdriet van hemzelf en alle mensen om hem heen, onder wie Schulting. Ook zij werd volop in beeld genomen toen het misging met Wennemars.

Schrik met schoonouders

Toen de botsing gebeurde, schrok Schulting zich een hoedje. Zij stond samen met schoonvader Erben en schoonmoeder Renate hoog in de nok van het ijsstadion en begroef haar hoofd in de schouder van pa Wennemars. Met ogen zo groot als schoteltjes en haar mond open van geschoktheid moest ze lijdzaam toezien hoe haar vriend een zeker lijkende medaille door zijn vingers zag glippen. Bij de re-skate stond ze met Erben Wennemars aan de ring, maar zag ze dat Joep geen potten meer kon breken.

Troosten

Daarna begon haar grote en dankbare taak om troost te bieden aan de woeste Nederlandse topschaatser, die er helemaal doorheen zat na twee uur van pure emoties. Ze kwam het middenterrein op, maar durfde eigenlijk niet zo goed in de buurt van Wennemars te komen, die nog volop in zijn frustratie en verdriet zat en dus nog zijn inhaalrace moest rijden. Zenuwachtig afwachtend stond ze op een paar meter afstand de situatie in te schatten en liet ze Wennemars in eerste instantie nog maar even met rust. Later kon ze hem gelukkig wel troosten en knuffelen.

Gebroken hart

Op sociale media laat ze rond middernacht haar steun en liefde blijken voor haar teamgenoot bij Essent. Met een gebroken hart leeft ze intens met Wennemars mee en met een 'heel' hart steekt ze hem een hart onder de riem. Op de begeleidende foto staan de twee arm in arm op het olympische ijs.