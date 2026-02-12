Ziwen Lian is momenteel de gebeten hond in de internationale schaatswereld. De Chinees zorgde op de olympische 1000 meter in Milaan voor een schandaal door Joep Wennemars bijna van zijn sokken te rijden. Ziwen biedt zijn excuses aan.

Het ging woensdagavond mis op de kruising na de voorlaatste bocht in de rit tussen Wennemars en Ziwen. De Nederlander kwam uit de buitenbocht en had dus voorrang, maar de Chinees besloot voorrang te nemen, tikte zijn tegenstander aan en reed hem vervolgens nog enkele slagen in de weg. Het leverde hém een diskwalificatie op én zorgde ervoor dat Wennemars naast een medaille greep. Het brons was pikant genoeg van Ziwens landgenoot Ning Zhongyan.

Wennemars was na de finish woedend op zijn tegenstander en zocht hem op om zijn onvrede duidelijk te maken. De Chinees leek al direct zijn excuses te maken, maar daar schoot de zoon van Erben Wennemars uiteraard niets mee op. Wel mocht hij een klein half uur na zijn rit overrijden, maar zoals iedereen al voorspelde, bleek het onmogelijk zijn tijd te verbeteren en dus moet de debutant het doen met de vijfde plek.

'Het spijt me zeer'

"Het was een ongeluk", zo quote het Noorse NRK Ziwen. "Ik zag Wennemars niet. Ik voelde alleen dat hij heel dicht bij me in de buurt was." De Chinees legt uit dat hij, toen hij de Nederlander voor het eerst zag, al heel dichtbij was. En toen bleek er geen redden meer maar: "Het spijt me zeer."

Jan Bos

Ziwen heeft een opvallend genoeg Nederlandse coach en ook die baalde stevig na het incident. Jan Bos, oud-ploeggenoot van Erben Wennemars en zelfs tweevoudig winnaar van olympisch zilver op de 1000 meter, liet onder meer weten 'er rillingen van te hebben'.

Wereldwijd ongeloof

Het drama rond Wennemars beheerste al direct de internationale sportmedia. Overal wordt de onvrede uitgesproken over de actie van Ziwen en wordt erkent dat de Nederlander minimaal een bronzen medaille door zijn neus gebord zag worden. "Het is dan ook geen wonder dat hij bij de finish extreem boos was."