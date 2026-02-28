Er staat dit weekend een bijzonder schaatstoernooi op het programma in Thialf. De NK sprint en allround zorgen ongetwijfeld voor spektakel. En bovendien is het voor een aantal schaatsers dé kans om revanche te nemen na een paar teleurstellende maanden. Voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert weet wel op wie we moeten letten.

Een flink aantal grote namen laat verstek gaan, maar toch zijn er flink wat topschaatsers aanwezig in Heerenveen. In gesprek met de NOS laat Tuitert weten dat de Nederlandse kampioenschappen een mooi moment zijn om je sportieve gram te halen. "Iedereen die zich wil bewijzen en iets recht te zetten heeft na de Spelen, of omdat ze niet op de Spelen waren, kan dat nu doen."

En dus zullen grote namen gebrand zijn om sportieve wraak. Angel Daleman liep de Spelen helemaal mis, net als Marrit Fledderus. Anna Boersma en Suzanne Schulting kenden een teleurstellende Spelen en hopen op het sprinttoernooi op een succes. Dat geldt bij de mannen ook voor Tim Prins, Merijn Scheperkamp en olympiërs als Sebas Diniz en Tijmen Snel.

Bittere pil

Van een aantal van hen verwacht Tuitert het nodige. "Daleman en Prins, maar ook Beau Snellink bij het allrounden, hebben een bittere pil moeten slikken. Zij komen nu terug in het circuit en willen iets laten zien. Dit toernooi is op hen gericht", aldus de olympisch kampioen van 2010 op de 1500 meter.

Ook bij het allroundtoernooi doen een aantal veelbesproken namen mee. Olympisch kampioenen Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma staan aan de start, maar ook sporters met een teleurstellende tijd in Milaan zijn aanwezig. Marcel Bosker bijvoorbeeld. Mogelijk kan hij revanche nemen.

Volg hier de NK sprint en allround

De NK sprint en allround beginnen zaterdagochtend en duren tot en met zondagmiddag. Wil je niks missen van het toernooi? Volg dan hieronder het liveblog met alle informatie over de te schaatsen afstanden in Thialf.

Deze schaatsers al zeker van WK

Volgende week is de afsluiter van het lange schaatsseizoen. Dan vinden, eveneens in Thialf, de WK sprint en allround plaats. Nu is al zeker dat Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt het allroundtoernooi rijden. Er is nog een plek vrij bij de mannen. Op het sprinttoernooi rijden Femke Kok, Jenning de Boo en Joep Wennemars sowieso. Bij de vrouwen zijn er dus nog twee tickets te verdienen op de NK en bij de mannen één. Eigenlijk had Jutta Leerdam ook een aanwijsplek gekregen, maar zij heeft besloten haar seizoen al te beëndigen.