Na een meeslepende Olympische Winterspelen is het dit weekend alweer tijd voor de NK sprint en allround in Thialf. Een flink aantal toppers kiest er voor om het toernooi te laten voor wat het is vanwege de inspanningen en successen op de Winterspelen, maar er zijn ook afmeldingen om een minder prettige reden.

Grote namen als Femke Kok, Joep Wennemars, Jutta Leerdam, Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Jenning de Boo en Kjeld Nuis zien we aan komend weekend niet in actie in Heerenveen. Er was echter ook een vrouwelijke schaatsstersdie ontbrak op de startlijst en al maandenlang niet op het ijs staat.

Ooit derde op NK allround

Dat is Reina Anema. De Nederlandse schaatsster (32) deed al veelvuldig mee aan de NK allround en behaalde in 2021 zelfs een knappe podiumplaats. Ze werd toen derde, haar beste prestatie op het toernooi tot nog toe. Ze moest Antoinette Rijpma-de Jong en Melissa Wijfje voor haar dulden, maar hield onder meer Joy Beune onder haar op de ranglijst. Daarnaast reed ze de voorbije jaren ook al meerdere wereldbekerwedstrijden.

Dat lijkt er de komende jaren echter niet in te zitten. Eind 2025 liep de schaatsster van Team Frysk een acute hernia op en daar is ze nog altijd niet van hersteld. Het allroundtoernooi komt daarom nog te vroeg, meldt ze op haar Instagram-account. "Sterker nog, ik heb helemaal niet meer op schaatsen gestaan nadat ik een hernia heb opgelopen in november."

Seizoen ten einde

Het schaatsseizoen zit er voor Anema dus op. Maar als het aan haar ligt, zien we haar het volgende schaatsjaar weer terug. "Er is gelukkig veel progressie, maar trainen doe ik nog niet. Ik wandel heel veel met mijn lieve hond Fanka en sinds kort zit ik weer (even) op de tacx, aangepast, dat wel, maar het geeft moed!"

Dat ze er op het OKT ook al niet bij was, deed destijds veel pijn. Op Instagram schreef ze eind december: "Gisteren was ik op Thialf en toen voelde ik het het... Ik stapte binnen en was meteen emotioneel, Toen ik mijn team rondjes zag schaatsen raakte me dat enorm."

De NK sprint en allround vinden dit weekend plaats in Thialf. Op zaterdag- en zondagochtend beginnen de allroundonderdelen, die aan het begin van de middag afgerond zijn. Daarna is het tijd voor de Nederlandse topsprinters.