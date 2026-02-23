Om de olympische schaatsbaan in Milaan was op voorhand heel veel te doen. Gevreesd werd dat er op het tijdelijke ijs nauwelijks snelle tijden gereden konden worden, maar niets bleek minder waar tijdens de Winterspelen. Schaatsicoon Anni Friesinger stelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat de schaatsbaan in Italië flink wat deuren zal openen voor de toekomst.

Waar er tijdens de voorgaande Spelen elke keer in een speciaal (soms gebouwd) schaatsstadion werd gereden, besloot de organisatie deze keer om een evenementenhal om te toveren tot tijdelijke ijsbaan. De verwachting was dat het niet de beste ijskwaliteit zou opleveren, maar in de tijdelijke hal werden er toch erg snelle tijden gereden. Liefst zeven van de tien individuele afstanden leverden een olympisch record op.

Voor de volgende Spelen in de Franse Alpen is het nog altijd onduidelijk waar het schaatstoernooi gehouden gaat worden. Frankrijk heeft geen geschikte locatie en dus zou het kunnen dat de wedstrijden in Thialf worden gereden. Leuk voor de Nederlandse schaatsfans, maar Friesinger, die tijdens de Spelen commentaar gaf en analyses deed voor Eurosport bij het schaatsen, hoopt niet dat het gaat gebeuren.

'Dat is echt de toekomst'

"Ik vind dat het schaatsen moet zijn waar ook het kunstschaatsen, ijshockey en shorttrack is", vertelt Friesinger in gesprek met deze site. De Duitse drievoudig olympisch kampioene vindt dat de organisatie lessen kan trekken uit de afgelopen Spelen: "Ze moeten net als in Milaan een evenementenhal gebruiken en daar een vlotte schaatsvloer neerleggen. Dat is ook economisch en voor het milieu goed."

Friesinger denkt dat de tijdelijke hal in Milaan de sport veel kan gaan brengen: "Je hebt nu gezien dat je het langebaanschaatsen overal kan houden. Doe maar in Parijs, Stockholm of München. Het maakt niets uit, het kan overal. In iedere grote stad, die voorzien is van zo'n grote hal, kun je een prima ijsvloer neerleggen. Dat vind ik fantastisch. Dat is echt een beetje de toekomst, want dan ben je niet alleen maar afhankelijk van bestaande ijsbanen."

Frankrijk zoekt naar oplossing

Het schaatstoernooi levert de organisatie van de Spelen in de Franse Alpen flink wat zorgen op, want in het hele land is er geen enkele ijsbaan van 400 meter en die zal ook zeker niet gebouwd gaan worden. Thialf is één van de uitwijkmogelijkehden en de ijsbaan in Heerenveen diende onlangs zelfs al een plan in. Ook wordt er gekeken naar de optie om het toernooi in Turijn te houden. Daar werden de Winterspelen in 2006 gehouden.