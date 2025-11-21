De Nederlandse topschaatsster Femke Kok raasde bij de World Cup in Salt Lake City naar een wereldrecord op de 500 meter. Voor het eerst heeft een Nederlandse schaatser, man of vrouw, de snelste tijd ooit op de 500 meter in handen. Het leverde Kok enkele mooie bonussen op.

De schaatsbond ISU heeft besloten om voortaan wereldrecords te belonen met een bonus van 5000 dollar (ongeveer 4300 euro). Ook ontvangt ze een speciale vergulde ring. Dat is trouwens alweer haar tweede ring, want vorig jaar reed ze bij de NK afstanden een puntenrecord op de 2 x 500 meter bij elkaar. Met terugwerkende kracht is ook dat wereldrecord beloond met een ring.

Wat Femke Kok met de cheque gaat doen

De ring draagt Kok overigens nog niet. In gesprek met De Telegraaf meldt de Friese snelheidsduivel dat het nog niet helemaal lekker zit om haar ringvinger. "Ik heb de ring nog niet om mijn vinger, hij moet eerst nog even vermaakt worden", laat ze weten.

"Wat ik met de cheque ga doen? Shoppen lijkt me wel een goed idee, haha. Maandag zijn we ook nog even rustig met de ploeg uit eten geweest om het te vieren. Het zijn bijzondere dagen. Dit pakt niemand me ooit meer af."

Sang-hwa Lee

Er kwam veel aandacht af op Kok na haar fenomenale prestatie. "Bij het eten was er champagne en moest ik speechen. Toen werd ik wel even emotioneel. Het raakte me om het juist met hen te vieren, omdat we zoveel uren samen trainen en echt heel veel tijd doorbrengen", vertelt ze.

Ook kreeg ze veel felicitaties binnen op haar telefoon. Zelfs de vorige houder van het wereldrecord, de Zuid-Koreaanse Sang-hwa Lee, nam de moeite om Kok een pluim te geven voor het breken van note bene Lees toptijd.

Ouders van Femke Kok

Haar ouders waren er niet bij in Salt Lake City. En ze keken ook niet samen in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de televisie. Haar moeder was niet eens thuis, want vanwege werk reisde ze af naar Duitsland. Haar vader was wel thuis en heeft met hond Puck midden in de nacht de bank in de huiskamer opgezocht. Na haar magische rit was er een videogesprek met zijn drietjes.

