De team pursuit bij de vrouwen zorgden woensdag met een zilveren medaille voor nieuw Nederlands succes op de schaatsbaan. Ook al waren Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud misschien wel topfavoriet, het maakt de stemming er niet minder door. In het TeamNL Huis delen ze een mooi moment met icoon Irene Schouten.

Op beelden die te zien zijn op het Instagram-account van TeamNL valt te zien dat Schouten het zilveren trio opwacht in het TeamNL Huis. De drievoudig olympisch kampioen van Peking overhandigt als eerste de nieuwe jacks aan de rijdsters.

Beter dan Schouten

"Ik weet hoe moeilijk het is", begint Schouten haar moment met de zilveren vrouwen. "Maar jullie hebben het op de Team Pursuit in ieder geval beter gedaan dan ik." Het leidt tot een gevatte opmerking van Joy Beune, die debuteerde op de Winterspelen. "Zegt ze hoor met al haar gouden medailles", aldus Beune.

Irene Schouten kwam op de Olympische Spelen van 2022, samen met Rijpma-de Jong, tot een bronzen plak. Dat is dus één treetje lager dan het zilver van dit jaar. Uiteindelijk kwamen de Oranje-dames in de schaatsarena in Milaan bijna een seconde later over de finish dan Canada.

'Zilver gewonnen'

Zowel Rijpma-de Jong, Groenewoud als Beune ogen tevreden, ondanks het mislopen van goud. "Ik denk dat wij vandaag zilver hebben gewonnen", aldus de immer goedlachse Groenewoud. "Canada was gewoon erg snel. Maar ik ben super trots op zilver."

"Het is super bijzonder om dit als team te doen", zo vult Beune haar teammaatje aan. "En zilver is toch altijd nog mooier dan brons." Voor Rijpma-de Jong is het alweer haar derde achtereenvolgende medaille op de team pursuit. Zij pakte eerder dus brons in Peking en zilver in Pyeongchang.

Selfie

"Niks is onmogelijk. Zolang je ergens plezier in hebt, dan komt het goed", aldus de meest ervaren atlete van de team pursuit. "Als je elke dag hard blijft vechten, jaag je jouw dromen na." Voor het drietal gehuldigd wordt, is er nog een innig moment tussen de vier schaatsvrouwen. Een group hug gevolgd door een selfie.

1500 meter

Voor Joy Beune zitten haar eerste Olympische Spelen er inmiddels op. Rijpma-de Jong start samen met Femke Kok en Groenewoud nog op de 1500 meter op vrijdag. Daar was erg veel over te doen. Lezers van Sportnieuws.nl vinden, net als vrijwel heel schaatsminnend Nederland, dat Beune toch nog in actie moet komen op de afstand waarop ze wereldkampioen is. Dat lijkt echter alleen nog te kunnen gebeuren als een van de andere rijdsters zich terugtrekt.