Schaatscoach Gerard van Velde is dé succesvolste coach van de Olympische Winterspelen. Zijn pupillen schaatsten naar zeven plakken in Milaan, maar de sluitingsceremonie woont hij niet bij. Van Velde heeft thuis ook nog twee pupillen die een belangrijke wedstrijd schaatsen.

De Olympische Spelen van 2026 zijn met recht de spelen van Gerard van Velde te noemen als het gaat om de langebaan. Met twee keer goud, vier keer zilver en één keer brons zijn zijn pupillen met meest succesvol in Milaan. Op de laatste dag van de Olympische Spelen begeleidde hij Antoinette Rijpma-de Jong naar het goud op de schaatsmijl. Een van de mooiste medailles, aldus Van Velde. Simpelweg omdat deze zo onverwachts was.

Van Velde kreeg na de gouden plak voor Rijpma-de Jong nog een emotioneel belletje van zijn vader. Zijn vader gaf hem een belangrijke boodschap mee. Van Velde moest gaan genieten, want 'mooier dan dit wordt het niet'. De schaatscoach haalde de glimlach dan ook niet meer van zijn gezicht af, maar het feest kon niet te lang door gaan. Zaterdag zit Van Velde alweer in een vliegtuig richting Nederland.

Belangrijkste pupillen thuis

Nadat hij al zeven medailles pakte op de spelen, komen er voor Van Velde nog twee belangrijke wedstrijden aan in Nederland. "Mijn zoons Justin en Jesse moeten zich zondag in Thialf voor het NK junioren zien te kwalificeren. Daar moet ik dus ook zijn. Dat NK is over twee weken. Daarom ga ik morgen terug", vertelde Van Velde tegenover de Telegraaf over de reden dat hij de sluitingsceremonie in Milaan overslaat.

Van Velde is blij dat hij zijn zoons weer kan zien, ook omdat hij dan weet dat het qua voorbereiding op de belangrijke wedstrijden goed zit. Als de coach en vader weg is, worden de schaatsen namelijk niet geslepen. Van Velde vertelt dat zijn oudste zoon Justin al drie weken op stompe schaatsen zijn rondjes rijdt.