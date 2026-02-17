Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong behoorden bij de Winterspelen in Milaan tot de grote kanshebsters op het olympisch goud bij de ploegenachtervolging. Het liep dinsdag helaas anders voor de vrouwen. "Zij zijn heel teleurgesteld", zegt Marianne Timmer tegenover Sportnieuws.nl. "Maar ze gingen eigenlijk heel goed mee."

"Alleen in de laatste ronde hebben ze echt veel ingeleverd", doelt Timmer op het verschil met de uiteindelijke winnaar Canada. Isabelle Weidemann, Valérie Maltais en Ivanie Blondin finishten in 2:55.81 en de Nederlandse schaatstrein klokte in het rechtstreeks duel om goud 2:56.77.

"Het was elke keer stuivertje wisselen", analyseert Timmer de race. "De verschillen waren heel klein. Alleen Canada is heel sterk gebleken. En voor Nederland geldt dat ze toch weinig hebben samen gereden. Dan zie je toch, je bent niet een geoliede machine. Canada was uiteindelijk gewoon sterker."

Volgens Timmer heeft de equipe van bondscoach Rintje Ritsma het niet direct ergens laten liggen. "Ik zou niet weten waar ze anders het verschil hadden moeten maken. Ja, mogelijk in die laatste ronde. Maar die Canadese schaatssters hebben hun race gewoon heel strak doorgetrokken."

Desondanks zal de teleurstelling bij Beune, Groenewoud en Rijpma-de Jong groot zijn. "We hebben als Nederland al vaker gezien dat we de beste teams hadden. Maar zo zie je maar weer, goud is niet vanzelfsprekend. Onze schaatssters hebben het tegen Canada afgelegd op inhoud. Dat hebben ze in de laatste ronde moeten bekopen. Jammer", sluit Timmer af.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.