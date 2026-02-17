Voor Joy Beune zitten de Olympische Spelen er op. De topschaatsster won dinsdag haar eerste olympische plak met een tweede plaats op de ploegenachtervolging. Wat Beune betreft wordt er met het zilver om haar nek vanavond een klein feestje gevierd.

Beune debuteerde deze Spelen op het allerhoogste podium en reed eerder in Milaan de 3000 meter. Op de ploegenachtervolging vormde ze een trio met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. In de eindstrijd was Canada net te sterk en ging dat land er met goud vandoor. Bij de NOS gaf Beune echter snel aan te kunnen leven met een tweede plaats. "Ja hoor. We hebben alles gegeven. Het is zilver, maar ik ben hartstikke trots."

Dat wil niet zeggen dat ze de perfecte rit reden. Beune zag nog wat verbeterpuntjes, maar was desondanks tevreden. "Ik had wel een paar keer een haperingetje. We gingen strijdend ten onder. Het is gewoon zilver, daar moeten we hartstikke trots op zijn." Voorafgaand aan het toernooi was Nederland topfavoriet voor goud bij de vrouwen. Beune zag dat er op de Spelen simpelweg niet meer dan zilver mogelijk was. "De wedstrijden die we hebben gereden hebben we allemaal gewonnen, alleen deze niet. We konden niet harder, dit is het hoogst haalbare. Dus dat gaan we lekker vieren."

Joy Beune wacht rustig af

Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog niet helemaal zeker. Wel is duidelijk waar het drietal later deze dinsdag zal opduiken. "Vanavond lekker naar het TeamNL Huis", vertelt Beune. En dan? "Het zijn ook mijn eerste Spelen, dus ik heb geen idee. We gaan het allemaal wel zien."

1500 meter later deze Spelen

Beune kwam eerder deze Spelen in actie op de 3000 meter. Daar werd ze nét vierde en liep ze dus een medaille mis. Op de andere individuele afstanden wist ze zich niet te plaatsen. De veelwinnares op de 1500 meter liep op het olympiosch kwalificatietoernooi plaatsing mis, net als op de 5000 meter. Op haar geliefde 1500 meter komen Rijpma-de Jong, Femke Kok en Groenewoud in actie. Beune zal ook uitkijken naar donderdag, want dan rijdt haar vriend Kjeld Nuis de 1500 meter. De vrouwen komen zaterdag in actie.