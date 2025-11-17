De mass start bij de vrouwen zorgde voor een ontzettend chaotisch einde van het eerste World Cup-weekend in Salt Lake City. De uitslag werd uiteindelijk pas enkele uren na de race duidelijk. Schaatsicoon Marianne Timmer keek er vol verbazing naar.

"Daar is nog wel werk aan de winkel, ook qua organisatie", begint Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Vier vrouwen, onder wie Bente Kerkhoff, kwamen tijdens de race op kop te liggen, maar bij de jury was er flink wat onduidelijkheid over of zij nu wel of niet de kopgroep waren.

Mia Manganello maakte ook deel uit van het groepje en werd in eerste instantie als winnares aangewezen, maar de jury draaide dat later terug. De vier vrouwen zouden niet op kop hebben gelegen, waardoor Park Ji-Woon, die als eerste van het peloton finishte, plotseling de zege kreeg toegewezen. Maar ook dat besluit werd weer teruggedraaid waardoor Manganello alsnog als winnares de boeken in gaat. Voor Kerkhoff was het ook een meevaller, want zij werd derde.

"Dat is slecht geregeld", vervolgt Timmer. "Ik denk dat er een stagiair stond die misschien nog niet helemaal scherp was, maar dat mag natuurlijk niet gebeuren. En zeker niet op een World Cup. Wat is dat nou, dat je wel of niet nog een rondje moet?"

Jorrit Bergsma

Bij de mannen was het gelukkig direct duidelijk wie er de winnaar was: Jorrit Bergsma. De 39-jarige Nederlander won eerder deze maand al het goud op de 10.000 meter bij de NK afstanden en trok die topvorm mee naar Salt Lake City. Timmer genoot van zijn winnende race.

"Het is toch wel heel mooi. Hij blijft maar doorgaan. Ik denk dat hij wel tot zijn zestigste dit kan blijven doen. Hij beheerst dat spel ook. Daar was Irene Schouten ook een meester in. Dat is een soort gevoel. Wanneer moet je timen, wanneer ga je aanvallen? Die voelen ook gewoon om zich heen wat er wat er gebeurt. En dat is iets dat je hebt of niet. En Jorrit beheerst het", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

