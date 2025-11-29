Voormalig top­shorttrackster Rianne de Vries maakte vrijdag haar internationale debuut als coach tijdens de Odido World Tour 4 in Dordrecht. "Toen ik hier binnenkwam, voelde het meteen als thuiskomen", zegt De Vries, die openhartig vertelt over haar nieuwe rol.

De Vries kent de ijsbaan in Dordrecht op haar duimpje. Elf seizoenen lang maakte ze deel uit van de shorttrackploeg van TeamNL. Regelmatig kwam ze in Dordrecht over de vloer, of beter gezegd over het ijs. Vrijdag keerde ze daar voor het eerst terug, maar dan in een andere rol.

"Ik kreeg wel weer zin om zelf op het ijs te stappen", vertelt ze aan Schaatsen.nl. "Je voelt die sfeer. Dordrecht was altijd dé wedstrijd waar we naar uitkeken. Het voelt heel goed om hier terug te zijn.

Coach

In Dordrecht werkt De Vries dit weekend als coach van Bosnische shorttracker Tarik Omeragic. Bovendien helpt ze tien pupillen met tips en strategieën. Sinds afgelopen zomer is ze als assistent-coach werkzaam bij het ISU Center of Excellence in Heerenveen. Daar werkt ze samen met hoofdcoach Benny Bruggemans. Dit weekend betekent haar internationale debuut als coach in Dordrecht.

"Het is best wel even wennen", vertelt De Vries openhartig. "Ik moet nog een beetje aftasten. Hoe help ik ze het best? Hoe zorg ik dat ik op het juiste moment bereikbaar voor ze ben, of juist even afstand houd?"

'Fijn om die kennis te kunnen delen'

Toch heeft De Vries het naar haar zin binnen haar huidige functie. "Het werk bevalt prima, ik kan goed met de rijders overweg. In het begin dacht ik: wie ben ik nou en wat heb ik nou bereikt? Maar ze komen juist met vragen naar me toe en dan merk ik zelf: ik heb toch wel wat geleerd de afgelopen jaren en het is fijn om die kennis en ervaring met hen te delen."

