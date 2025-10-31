Bokser Jake Paul is verloofd met de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Laten we voor het powerkoppel hopen dat het ditmaal tot een huwelijk komt, want de vorige keer dat de Amerikaan zich verloofde, werd het een sof.

Op 24 juni 2019, toen Mongeau jarig was, vroeg Paul zijn collega-influencer om haar hand. Mongeau zei ja op het huwelijksaanzoek en vanaf dat moment ging hun content op social media aldoor over hun voorgenomen bruiloft. Wel waren er twijfels bij hun volgers: was de relatie echt, of puur bedoeld voor de show?

Nep

Inmiddels is het antwoord bekend: het was nep. Het gaf beiden een handige kapstok om nieuwe content aan op te hangen. Beide influencers hebben dat inmiddels erkend. In haar podcast Cancelled blikt Mongeau terug op die tijd, en op de nasleep.

De twee Amerikanen waren een koppeltje van april 2019 tot januari 2020. Alles ging bliksemsnel: van eerste ontmoeting, naar daten, verloven en een nep-huwelijk. "Ik heb er eigenlijk niet meer over gesproken", zegt ze. "Maar ik voel nog steeds onrust als ik erover praat. Toen ik begon met deze podcast was ik nog steeds zo verliefd op Jake Paul. Ik dacht dat ik het nooit zou kunnen verwerken."

Oprecht

Ze verzekert haar kijkers dat haar liefde voor Paul wel oprecht was. "We spraken onze liefde altijd uit. Ook zonder camera's erbij. Dag in dag uit voelde ik liefdesverdiet en dat ging jaren door", zegt ze. "Ik dacht dat hij de liefde van mijn leven was. Als ik terugdenk aan die nasleep en aan mijn huidige situatie, dan is dat zo verschillend."

Jake Paul

In mei 2025 had Paul nog kort contact met Mongeau. Hij belde wat vrienden van vroeger op en kwam toen uit bij haar. "Hey Tana. Nee, ik wilde je alleen even bellen om je een goedenacht te wensen", zei hij, wat hij ook liet zien in een video.

Mongeau was hun gezamenlijke verleden als online grappenmakers en pestkoppen nog niet vergeten. "Ben je bezig met een of andere belachelijke prank?", vroeg ze aan Paul. "Nee, waar heb je het over?", was zijn antwoord. Waarop Mongeau zegt: "Ik denk na over de manier waarop ik wil reageren. Ik heb het idee dat de camera's nu ook aanstaan."