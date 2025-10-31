Waar Jutta Leerdam normaal gesproken uitgesproken is op sociale media en voor de andere camera's, is het nu opvallend stil rond de Westlandse schaatsster. Leerdam zit in een 'hyperfocus' richting de Olympische Winterspelen en sluit zich af.

Leerdam staat normaal gesproken veel in de schijnwerpers. Door haar miljoenen volgers op Instagram en haar relatie met de boksende influencer Jake Paul is ze één van Nederlands bekendste sporters. De laatste weken staat ze echter in de schaduw van onder meer Femke Kok en ligt de focus weer volledig op haar eigen trainingen. Leerdam heeft als belangrijkste doel olympisch goud op de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo en daar moet alles even voor wijken.

De focus van Leerdam ligt voornamelijk op de 500 meter en de 1000 meter. Laatstgenoemde is haar favoriete afstand en daar lijkt het te moeten gebeuren voor de schaatsster. Landgenote Kok lijkt haar belangrijkste concurrente. De twee kunnen dit weekend voor het eerst écht hun vorm laten zien in wedstrijdverband, aangezien dan de NK afstanden in Thialf op het programma staat.

'Jutta zit in hyperfocus'

Leerdam is momenteel niet al te happig op interviews. Als de schaatsster door De Telegraaf wordt gevraagd naar hoe het met haar gaat reageerde ze kort en krachtig: "Ik zit nu zo in een focus. Dus vraag me straks, als het seizoen na dit weekend echt is begonnen, maar hoe het met me gaat. Nu liever niet."

Ook Kosta Poltavets, de trainer van Leerdam, bevestigt dat zijn pupil 'in een hyperfocus zit'. "Het heeft geen zin nu te praten over Jutta. Laat het seizoen eerst maar beginnen. Ze is hyper gefocust. Ons hele vizier is op Milaan gericht. Dat is het enige belangrijke van dit seizoen."

Leerdam zal vrijdag gelijk in actie komen op het NK afstanden in Thialf. Dan rijdt ze de 1500 meter, waar ze door een afmelding geen last heeft van haar concurrente Kok. Vervolgens staat op zaterdag de 500 meter op het programma en zondag zal Leerdam aansluiten met 'haar afstand' de 1000 meter.

