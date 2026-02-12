Joy Beune en Kjeld Nuis hebben op de Olympische Spelen nog geen medaille weten te bemachtigen. Toch genieten ze van hun tijd samen in Milaan. Ze hebben veel fans meegenomen naar Italië, al blijkt de familie van Beune ook een andere schaatser te supporten.

Het zijn waarschijnlijk de enige Spelen waaran Beune en Nuis allebei meedoen. De 26-jarige topschaatsster maakt haar debuut in Milaan, terwijl de 36-jarige Nuis vermoedelijk voor het laatst kans maakt op olympisch eremetaal. Daarom genieten ze samen in het olympisch dorp.

Ze hebben zelfs samen geslapen, onthult Nuis in gesprek met RTL Boulevard. "Maar voor de wedstrijd is het allemaal netjes in een eigen kamertje", zegt hij. "Het is nog niet heel spannend geweest."

Familie

Ook hun familie is aanwezig in Milaan. Beide schaatstoppers hebben daar al een wedstrijd achter de rug. Beune werd zaterdag vierde op de 3000 meter. Nuis werd zesde op de 1000 meter. De ouders van zowel Nuis als Beune waren daarbij, alleen het zoontje van de schaatser was nog afwezig. "Jax komt nog. Die moet deze week nog naar school, maar die komt wel. Dus dat is heel erg leuk", vertelt Beune. Nuis kreeg zijn zoon uit een eerdere relatie.

Fan van concurrent

"Jouw ouders waren gisteren in het TeamNL Huis, die gingen helemaal los", vult Nuis aan over de familie van Beune. "Die gingen mij filmpjes sturen: 'Kippenvel was dit, hè', en dan stuurden ze een filmpje vam Jenning de Boo met een zilveren medaille", vertelt hij met een veelzeggende blik.

De ploeggenoot van Nuis bij Team Reggeborgh en concurrent op de 1000 meter won woensdag het zilver op die afstand. Het liefst had Nuis natuurlijk zelf met een plak in het TeamNL Huis gestaan.

'Maar ze bedoelt het goed'

"Tuurlijk, ik vond het heel vet. Maar het was wel..." Beune vult aan: "Mijn moeder zei: 'Ik heb hem opgestuurd. Ik hoop dat hij er een beetje vrolijk van wordt.' Maar toen dacht ik: hm", zegt zij, terwijl haar vriend in lachen uitbarst. "Maar ze bedoelt het goed." "Tuurlijk, en we waren allemaal mega trots op Jenning", besluit Nuis.