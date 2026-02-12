Kjeld Nuis hinkte na zijn 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan een beetje op twee gedachten. Kon hij de toppers nou echt niet meer bijbenen of zat er toch iets meer in dan zijn zesde plek? Volgens schaatsicoon Marianne Timmer waren dit pas de voorbereidende beschietingen van Nuis en is het wachten op 'zijn kindje'

"Het is een fijn opwarmertje geweest voor Kjeld, deze 1000 meter", weet Timmer in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Zo stond hij er ook bij na afloop. Hij heeft heel goed gereden, maar hij heeft de focus op de 1500 meter. Alles wat nu goed was gegaan en zijn kant op was gevallen, was mooi meegenomen, maar die 1500 meter is wel echt zijn kindje waar hij voor gaat."

'Meer op de inhoud'

Donderdag 19 februari moet dan de dag van Nuis worden. Al tempert hij volgens presentator Aron Kleeven wel de verwachtingen naar buiten toe. "Hij kiest nu wat meer voor de underdog", beaamt Timmer. "De 1500 meter is echt een andere afstand dan de 1000. Hij wil de druk een beetje bij zichzelf weghouden. Maar hij is in vorm en heeft vertrouwen getankt. Zijn snelheid is niet zo hoog als bij Jenning de Boo en Jordan Stolz, maar de 1500 meter is een ander spel. Toch een rondje extra en nog iets meer op de inhoud. Ik denk dat hij denkt dat het wel goed zit."

Timmer gunt Nuis die rit

In zijn hoofd is Nuis volgens Timmer en Kleeven al helemaal bezig met zijn rit op de 1500 meter. "Hij visualiseert het helemaal, een rechtstreekse rit tegen Stolz, met de laatste buitenbocht voor hem. Hij ziet het helemaal voor zich." Timmer 'gunt Nuis die rit' dan ook wel. "Want dan pakt hij hem, hij heeft 'm in zijn hoofd al een paar keer gereden tegen Stolz. Nu wil hij het ook in het echie doen."

