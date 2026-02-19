Schaatskampioene Jutta Leerdam heeft Milaan al verlaten en kan nu in alle rust terugblikken op haar succesvolle Spelen. Ze won goud en zilver en dat leverde bijzondere beelden op. Eén daarvan is de 27-jarige het meest bijgebleven, vanwege haar veelbesproken route naar de olympische titel.

Het beeld zal bij veel sportliefhebbers nog op het netvlies staan: Leerdam kwam over de finish van haar gouden 1000 meter en barstte direct in tranen uit. De ontlading was groot bij de Nederlandse na het waarmaken van haar grote droom en de zwarte eyeliner liep over haar wangen. "Voor mij is in dit beeld alles vastgelegd waar mijn Spelen voor stonden", schrijft ze bij een foto op Instagram.

"Dit moment bewijst dat je jezelf niet hoeft op te geven om iets groots te presteren. Dat je uiterlijk je niet definieert als persoon of als atleet. Als je hard werkt en vastberaden bent, zal het allemaal samenkomen", aldus Leerdam.

Kritiek

De superster werd vaak besproken vanwege haar keuzes buiten de sport, waaronder ook haar uiterlijk. "Het is zo ironisch omdat mijn winged eyeliner en make-up iets is waar ik altijd om bekritiseerd ben in mijn carrière. Terwijl het me alleen maar vertrouwen gaf en het me vrouwelijk en krachtig liet voelen."

"De druk die ik heb gevoeld, de oordelen waarmee ik moest dealen over zo veel dingen, het harde werk dat ik jarenlang heb geleverd, het komt allemaal samen in dit moment", vervolgt Leerdam. Vlak voor haar gouden race ontstond er nog ophef over haar aankomst in Milaan met een privéjet en haar keuze om voor de wedstrijd niet met de pers te praten.

'Voor alle vrouwen'

"Ik heb nooit de noodzaak gevoeld om mezelf te bewijzen. Ik heb het voor mezelf gedaan, mijn jongere zelf, mijn familie en voor alle vrouwen die niet in een hokje gestopt willen worden, maar gewoon hun authentieke zelf willen zijn", is de mooie boodschap van de olympisch kampioene. "Een herinnering dat je zacht en sterk kan zijn, gedisciplineerd en vrouwelijk, allemaal tegelijk."

De gouden olympische medaille was het enige wat nog ontbrak in de prijzenkast van Leerdam, maar nu is die grote droom werkelijkheid geworden. De schaatsster heeft ook nog een andere droom en dat is moeder worden. Wellicht waren de Spelen in Milaan dan ook haar laatste.