Na afloop van de zeer succesvolle Olympische Spelen voor Nederland stonden de dagen daarna voor de medaillewinnaars in het teken van veel huldigingen en media-optredens. De atleten werden 'geleefd' op een positieve manier. Olympisch kampioenen Femke Kok en Xandra Velzeboer delen op hun sociale media beelden van de 'gekke dagen'.

Het zijn, vanuit Nederlands perspectief, twee van de grootste koninginnen van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Femke Kok en Xandra Velzeboer waren samen goed voor liefst vier olympische medailles, waarvan drie keer goud.

Olympische medailles

Kok beleefde bij haar debuut op het mondiale sporttoernooi een waar sprookje. Samen met Jutta Leerdam was ze zowel op de 500 meter als de 1000 meter in een spannende strijd verwikkeld. Met als resultaat één keer goud voor de schaatster uit Nij Beets, op de 500 meter, en één keer zilver, op de 1000 meter achter Leerdam.

Voor Velzeboer waren de Spelen zo mogelijk nog mooier. Zij pakte twee olympische titels. Zowel op de 1000 meter als de 500 meter bij het shorttrack. Het enige smetje zijn de verkeerd gelopen relay's, al heeft niemand het daar nu nog over.

Huldigingen

En zoals het echte kampioenen betaamt, stond de week na afloop van de Spelen vooral in het teken van huldigingen en optredens. Beide schaatsters delen daar mooie beelden van op Instagram. Beide schaatsters staan daar behoorlijk op te stralen.

Femke Kok

" Crazy days 🤯😍", valt er te lezen bij de post op de sociale kanalen van Femke Kok. De 25-jarige Friezin deelt een hele collage aan foto's. Zo zien we het moment dat ze geridderd wordt in de Orde van Oranje-Nassau. Verder laat ze haar innige ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima zien, naast alle huldigingen die ze de afgelopen dagen heeft gehad.

Xandra Velzeboer

Ook Xandra Velzeboer deelt een soortgelijk bericht. " Special week 🎗️🫶🏼", schrijft de shorttrackster bij de fotocollage. Vooral de beelden van de huldiging in Thialf leveren mooie plaatjes op. Daarnaast straalt ook Velzeboer van oor tot oor tijdens het fotomoment met het koningskoppel.

Seizoen nog niet voorbij

Overigens is het voorlopig weer even gedaan met de huldigingen en het bijkomen. Zowel Kok als Velzeboer werken nog één toernooi af, voor het seizoen erop zit. Kok komt deze week in actie bij de WK sprint in Heerenveen, terwijl Velzeboer met de Nederlandse shorttrackploeg afreist naar Canada voor hun WK.