De 1000 meter vrouwen bij de Olympische Spelen van Milaan is veelbelovend voor Nederland. Zowel Jutta Leerdam als Femke Kok zijn kanshebber voor een medaille. Kok heeft een duidelijk doel voor ogen.

De schaatsster van Team Reggeborgh staat stralend voor de camera bij NOS. "Ik vind het een mooie hal. Het is heel leuk. Ik ben gewoon aan het genieten en ik heb heel veel zin in de wedstrijden", zegt ze over haar voorbereiding op de 1000 meter in Milaan.

Ze kwam in Peking ook al in actie op de Spelen. Daar werd ze zesde op de 500 meter. "De vorige keer was het hele seizoen niet goed. Toen reed ik gewoon niet lekker." Ze is enorm gegroeid de afgelopen jaren. "Ik sta hier nu natuurlijk wel met een favorietenrol op de 500 meter. Dus dat is wel heel anders dan vier jaar geleden."

'Als ik echt een goede rit rijd...'

En op de 1000 maakt ze ook nog kans op een medaille, misschien wel goud. "Ik heb dit jaar elke World Cup op het podium gestaan, ik heb er één gewonnen en het NK natuurlijk ook. Dus ik weet: als ik echt een goede rit rijd, dan strijd ik mee ook om de winst."

Concurrentie

Maar ze krijgt geduchte tegenstand. "Miho Takagi en Jutta natuurlijk. Brittany Bowe moet je ook nooit uitvlakken", zegt ze over haar directe tegenstander in de race. "Dus er zijn genoeg mensen die mee kunnen strijden voor het podium, denk ik."

500 meter

Ze heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld: "Een goede rit rijden en dan zien we dan wel wat het waard is." Dat is wel een ander doel dan op de 500 meter, geeft Kok toe. Maar ook op de kortste sprintafstand kan er nog van alles gebeuren. "Zo makkelijk is het niet, op de 500 goud winnen. Dat is de moeilijkste afstand, want alles moet kloppen. Dus daar ga ik zeker niet vanuit."

Wat dan haar prioriteit is? "Gefocust blijven, genieten en het beste uit mezelf halen. Het is toch ook bijzonder om als Nederlander op de Spelen te komen. We hebben op het OKT gezien hoe spannend dat is, dus ja, ik ben blij dat ik er ben." Maar het is natuurlijk nog specialer om ook een gouden plak mee te nemen uit Milaan. "Daar gaan we ook alles voor doen."