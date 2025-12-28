Stijn van de Bunt heeft tijdens het OKT voor een grote verrassing gezorgd in Thialf. Na stunts op de langste afstanden is het publiek en Thialf laaiend enthousiast over de 21-jarige schaatser. "Echt heel speciaal om te zien."

Van de Bunt blonk vrijdag al uit op de 5000 meter. Hij was de snelste op die afstand en was daarom al zeker van een plek op de Winterspelen. Op de 10.000 maakte hij zondag weer veel indruk. Onder luid gejuich van het publiek reed hij de zevende tijd ooit in Thialf: 12:36.35, net boven het Nederlands record van Patrick Roest.

Na de 5000 meter noemde hij het publiek al 'oorverdovend'. In gesprek met Sportnieuws.nl spreekt hij zondag opnieuw over de schaatsfans die hem naar de zege schreeuwden. "Dat was echt niet normaal. Toen mijn naam werd omgeroepen bij de start was het al luider dan normaal", zegt de 21-jarige.

"Ik vond het ook heel tof om te zien dat er mensen al met bordjes stonden met mijn naam", vervolgt hij. "Dat is echt heel speciaal om te zien. Dat mensen de moeite doen om die bordjes voor je te maken. En dat dan in die de laatste ronde het publiek zo hard met je meegaat, dat motiveert gewoon heel erg. Ik ben er echt heel blij mee."

Sebas Diniz

Ook de strijd van zijn ploeggenoot Sebas Diniz om een olympisch ticket gaf hem 'extra motivatie'. Van de Bunt onthulde dat hij die al aan de telefoon heeft gehad na zijn overwinning. Diniz staat door zijn tweede plek op de 500 meter op plek elf van de matrix. Door de dubbele plek van Van de Bunt is het ticket van zijn teamgenoot binnen handbereik.

"Ja, ik had voor mezelf wel echt een doel gesteld", zegt Van de Bunt over zijn zege op de langste afstand. "Ik heb het niet heel erg uitgesproken naar mensen. Want ja, als het dan niet gebeurt, dan is het wel echt vervelend. Maar ja, ik heb het wel echt voor mezelf wel in mijn hoofd als doel meegenomen richting deze rit."

Ploegenachtervolging

Door de uitstekende vorm van Van de Bunt worden er ook vragen gesteld rondom de ploegenachtervolgen. Moet de 21-jarige onderdeel gaan uitmaken van het treintje? De schaatser van Team IKO X2O onthult dat zijn coaches al bericht hebben gehad van bondscoach Rintje Ritsma. "Ja, hij wil mij natuurlijk wel een beetje met rust laten. Ik moet het toernooi eerst nog even afronden." Toch kan hij al wat duidelijkheid geven: "Zeker weten dat ik een kans heb dat je me terugziet."

