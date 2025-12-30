Het OKT heeft al voor veel vreugde, maar ook enorme teleurstellingen gezorgd. Sommige topschaatsers grepen naast een ticket voor de Olympische Spelen en moeten nu lobbyen om een aanwijsplek van de KNSB. Dat zorgt voor veel discussie. "Je moet gewoon winnen."

In totaal mogen er negen mannen en negen vrouwen naar de Winterspelen van Milaan. Die moeten zich op het OKT via de beruchte matrix weten te plaatsen. De selectiecommissie gaat na het OKT bepalen wie welke afstand rijdt en heeft nog drie aanwijsplekken beschikbaar. Daar wordt al openlijk naar gesolliciteerd.

Jutta Leerdam hoopt na haar val op de 1000 meter toch nog kans te maken op olympisch goud op haar favoriete afstand. Chris Huizinga sprak openlijk zijn wens uit om te starten op de massastart en wereldkampioene Joy Beune hoopt nog in actie te moegen komen op de 1500 meter, nadat ze zich niet wist te plaatsen voor dat onderdeel op het OKT.

'Het heeft weleens gewerkt'

"Het hoort er wel bij", zegt Hein Otterspeer, coach van Team Staan, over het gelobby tegen NOS. Zijn ploeg kan er zelf ook nog baat bij heben, zo hoopt Anna Boersma nog op een ticket voor de Spelen. Maar goede prestaties moeten wel leidend zijn. "Je kunt wel hard roepen: hier ben ik. Maar je moet wel je benen laten spreken. Je komt niet zelfverzekerd over als je achteruit rijdt, maar wel schreeuwt dat je er bent."

Ook oud-schaatser Mark Tuitert sprak zich positief uit over het lobbyen. "Ik heb zelf ook eens in een interview geroepen dat ik ergens recht op heb. Dat heeft weleens gewerkt", zegt hij. "Ik snap ook dat de schaatsers het doen, je moet de innerlijke overtuiging hebben dat jij het kan."

'Uitleggen aan mijn oma'

Erwin ten Hove, trainer van IKO-X2O, is echter geen voorstander van het lobbyen. "Het spelletje buiten de baan is niet belangrijk. Je moet gewoon winnen en dan is er een selectiecommissie die bepaalt", zegt hij. Volgens hem zou de KNSB 'wel gek zijn' als ze nog schaatsers gaan inschuiven die zich niet hebben geplaatst, zoals Beau Snellink en Bart Hoolwerf. "Als zij meegaan, kan ik het niet meer uitleggen aan mijn oma. En dat moet wel kunnen."

Dinsdag worden de laatste afstanden op het OKT verreden. In de komende dagen zal de definitieve selectie voor de Spelen bekend worden, hoogstwaarschijnlijk voor 4 januari. Dan is namelijk de presentatie van de olympische ploeg door het NOC*NSF in Thialf.

