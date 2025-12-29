Joep Wennemars plaatste zich maandag definitief voor de Olympische Winterspelen. Waar je dan veel blijdschap zou verwachten, reageerde de rijder van Team Essent in eerste instantie relatief onderkoeld na zijn tweede plek op de 1000 meter bij het OKT. Dat leidde tot verbazing bij schaatsicoon Ireen Wüst.

Wennemars is de wereldkampioen en de Nederlands kampioen op de 1000 meter, maar ook voor iemand met die status zijn er geen uitzonderingen richting de Olympische Winterspelen. De zoon van voormalig topschaatser Erben moest vol aan de bak om zich op zijn beste afstand te plaatsen voor Milaan en dat lukte. Hij kon weliswaar niet tippen aan de winnende tijd van Jenning de Boo, maar hield rivalen Kjeld Nuis en Tim Prins wel achter zich.

De 23-jarige Wennemars had dus alle reden om een feestje te vieren na afloop, maar dat deed hij niet in zijn eerste reactie bij de NOS. Hij vertelde vooral over hoe zwaar hij het vond om zich via het OKT nog te moeten plaatsen ondanks zijn eerdere zeges bij de NK en WK afstanden.

'Waar is die blijdschap?'

De behoorlijke onderkoelde reactie van Wennemars zorgde voor verbazing bij voormalig topschaatsster Wüst. "Waar is die blijdschap? Hij is de wereldkampioen en mag naar Milaan", reageerde ze als analist bij de NOS.

Collega-analist Mark Tuitert nam het voor hem op: "Wat hij zegt is wel waar, het is verschrikkelijk." "Tuurlijk, maar dan mag de opluchting wel ietsje meer...", diende Wüst hem van repliek. Tuitert kon het echter wel begrijpen: "Iedereen reageert anders, er zit zoveel emotie in het stadion en in die wedstrijd. Dat zie je op tv."

Weldegelijk emoties bij Wennemars

De emoties waren er echter weldegelijk bij Wennemars, maar het duurde even voordat die er uitkwamen. In de catacomben gaf hij in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat 'hij wel kon janken'.

Wennemars jaagt op derde ticket

Wennemars weet door zijn tweede plaats op de 1000 meter dat hij in Milaan op twee afstanden mag starten, want op de 500 meter eindigde hij als derde. De schaatser van Team Essent kan zich dinsdag op de 1500 meter nog voor een derde afstand plaatsen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.