Timothy Loubineaud houdt een leuk extraatje over aan zijn wereldrecord op de 5000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. Voor het verbeteren van het record ontvangt de Franse schaatser 5000 Amerikaanse dollar (ongeveer 4300 euro) en een speciale ring van de ISU.

Tot voor kort stond er geen extra geldbeloning op het breken van een wereldrecord, maar de ISU bracht daar vlak voor de World Cup in Salt Lake City verandering in. Femke Kok ontving deze week al een ring voor een eerdere prestatie bij de NK afstanden van vorig seizoen (een gecombineerd wereldrecord op de twee 500 meters).

Beloning

Loubineaud profiteert optimaal van de nieuwe regeling van de ISU. De Fransman - die zelf versteld leek van zijn wereldrecord - zal dus in elk geval naar huis keren met een bonus van zo'n 4300 euro en een ring. Hij finishte met een tijd van 6:00.23, waarmee hij het vier jaar oude wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel uit de boeken schaatste.

Ook op de teamonderdelen ploegenachtervolging en teamsprint krijgen deelnemers dat bedrag uitgekeerd. De gemengde aflossing krijgt eenzelfde premie. Bovendien keert de ISU de ruim 4300 euro ook uit in het shorttrack.

