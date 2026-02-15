De hele schaatshal in Milaan zat in spanning te wachten op de 500 meter bij vrouwen op de Olympische Winterspelen. Even na 17.00 uur was het zondag eindelijk zover, maar al heel snel werd de wedstrijd weer stilgelegd na een valpartij.

De Britse Ellia Smeding moest alleen rijden in de allereerste rit van de 500 meter en het lukte haar om zonder kleerscheuren de afstand door te komen. Ze kwam na 38,93 seconden over de streep en aangezien ze de eerste schaatsster was, stond ze uiteraard ook direct op de eerste plek.

Val zorgt voor oponthoud

Direct na de finish ging het echter fout bij Smeding. Ze kwam in de bocht na de streep ten val. Dat was precies wat Jenning de Boo een dag eerder ook al was overkomen nadat hij de tweede tijd had gereden. Hij ging toen onderuit na zijn rit tegen de uiteindelijke olympisch kampioen Jordan Stolz op de 500 meter. Waar de glijpartij van de Nederlander geen schade aan het ijs opleverde, was dat bij Smeding wel het geval.

Daardoor moesten de ijsmeesters de baan inspecteren en zij zagen dat de schade dusdanig groot was dat het gerepareerd moest worden. De wedstrijd werd daarop tijdelijk stilgelegd om dat voor elkaar te krijgen. Dat betekende ook dat het geduld van Femke Kok, Jutta Leerdam en Anna Boersma op de proef werd gesteld, want door het oponthoud komen zij iets later dan gepland in actie.

Wedstrijd hervat na pauze

Gelukkig voor de Nederlandse vrouwen én alle andere deelneemsters duurde het niet erg lang. Na enkele minuten werd de olympische 500 meter weer hervat. Nikola Zdrahalova, de Tsjechische vriendin van schaatsicoon Martina Sablikova, en Sarah Warren uit de Verenigde Staten waren de eerste rijders die na de val van Smeding aan de bak moesten en het ijs was dusdanig goed hersteld dat zij in elk geval niet onderuit gingen.