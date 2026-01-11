De EK afstanden werden zondag 11 januari afgesloten met het eerste (en enige) goud voor Nederland. De Nederlandse ploegenachtervolging bij de vrouwen was het succesvolst van allemaal. Verder was er wéér een valpartij van Stefan Westenbroek en was er op de allerlaatste afstand nog een zilveren medaille te vieren voor TeamNL. Bekijk hier de hoogte- en dieptepunten van de laatste dag van de EK afstanden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki.

Op zondag werd eindelijk de eerste gouden medaille voor Nederland bemachtigd. Daarmee werd uiteindelijk een derde plek op de medaillespiegel veiliggesteld. De 'b-ploeg' van bondscoach Rintje Ritsma sluit de EK afstanden af als nummer drie, achter het ongenaakbare gastland Polen en Noorwegen op twee. Wel gaan de meeste medailles qua aantal mee terug naar Nederland.

Mass start (mannen)

Bart Hoolwerf zette zijn frustraties van het missen van de Olympische Spelen om in een mooie zilveren medaille op de mass start. Daarmee zette hij het aantal zilveren medailles op vijf en werd het medaille nummer 11 voor TeamNL in Polen. Wel was hij na afloop boos.

Mass start (vrouwen)

Sanne in 't Hof en Kim Talsma mochten na hun gouden ploegenachtervolging ook nog eens afsluiten op de mass start, maar kwamen er niet aan te pas. Talsma gokte op haar sprint, maar miste de slag toen een klein groepje favorieten wegreed. Sofia Thorup pakte verrassend het eerste Deense schaatsgoud ooit in het schaatsen en versloeg daarmee de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Ploegenachtervolging (vrouwen)

De schaatszondag werd afgetrapt met de ploegenachtervolging voor vrouwen. Daar reden Sanne in 't Hof, Eline Vijn en Kim Talsma Nederland naar de Europese titel. Op vrijdag won de mannenploeg al zilver. Nederland schaatste in een rechtstreeks duel tegen België. Polen en Duitsland zijn de andere landen, nadat Tsjechië zich afmeldde voor het onderdeel.

1500 meter (mannen)

Daarna was het beurt aan de 1500 meter voor mannen, met drie Nederlanders en een bonus landgenoot. Kai In 't Veld deed mee onder de Griekse vlag. Tim Prins kon revanche nemen nadat hij de Spelen mis liep op deze afstand. Hij pakte het brons.

1000 meter (vrouwen)

Op de 1000 meter bij vrouwen zou de enige Nederlandse olympiër in actie komen: Anna Boersma. Zij moest zich echter toch afmelden wegens ziekte. Isabel Grevelt nam haar plek in en deed dat succesvol met brons. Chloé Hoogendoorn werd met het zilver de beste Nederlandse.

500 meter (mannen)

Geen Jenning de Boo, geen Sebas Diniz en geen Joep Wennemars. Dus hielden Tim Prins, Merijn Scheperkamp en Stefan Westenbroek de Nederlandse eer hoog. Scheperkamp kwam met plek vier het dichtst bij het podium, vooral ook omdat Westenbroek viel in zijn rit.

