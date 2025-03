Gemengde gevoelens bij Antoinette Rijpma-de Jong na behalen tweede plaats op 1500 meter tijdens WK afstanden: 'Heel erg zuur'

Antoinette Rijpma-de Jong was zondag niet helemaal tevreden met haar tweede plaats op de 1500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. "Dat is toch wel zuur," zei de schaatsster, zichtbaar teleurgesteld, tegen de NOS over het tijdsverschil met Joy Beune, die de overwinning behaalde.

Antoinette Rijpma-de Jong veroverde zondag het zilver op de 1500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. De Nederlandse eindigde met een tijd van 1:55:50, achter Joy Beune, die 1:55:28 klokte. "Ik ben hier wel blij mee, alleen je rijdt toch een goede rit en dan zit je zo dichtbij, en dan baal je toch wel," legt de voormalig wereldkampioene uit wanneer de interviewer haar vraagt of een felicitatie op zijn plaats is. "Maar alsnog mag ik echt trots zijn op dit moment," voegt de schaatsster eraan toe.

'Heel erg zuur'

Rijpma-de Jong keek niet bepaald blij toen ze haar conculega Joy Beune over de finish zag komen: "Als je zo dichtbij zit, dan is twee tienden echt zuur," legt de schaatsster na afloop uit. "Maar ik ben hier wel heel trots op en dit geeft veel motivatie voor het komende seizoen," voegt ze lachend toe.

'Dat is topsport'

Toen de schaatsster de finishlijn passeerde, had ze nog geen idee wat haar tijd zou opleveren, legt ze uit: "Op deze baan weet je het gewoon niet. Toen ik zag dat ik Mei Han achter me liet, dacht ik: 'Oké, er is wel wat mogelijk.' Maar dan zie je Joy heel dichtbij. Ze rijdt het hele jaar al supergoed, en dan denk je: 'Ze zat zo dichtbij.' Maar dat is topsport. Toch kijk ik hier met een goed gevoel op terug."

Marijke Groenewoud is de regerend Nederlands kampioen op de 1500 meter, maar liet geen topdag zien op de wereldkampioenschappen in Noorwegen. Ze verloor het rechtstreekse duel van de Chinese Mei Han, die met een tijd van 1:55,54 seconden slechts vier honderdsten boven de tijd van Rijpma-De Jong schaatste. Met een tijd van 1:56:26 was de Nederlandse goed voor een zesde plaats.

