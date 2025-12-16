Het is nog niet het seizoen van Suzanne Schulting, zo werd afgelopen weekend in Hamar nog maar eens duidelijk. De World Cup verliep dramatisch voor de schaatsster van Team Essent met een pijnlijke val op de eerste 500 meter als dieptepunt. "Ik had wel echt met haar te doen", reageerde Ellen Hoog.

Schulting slaagde er eerder dit seizoen niet in zich te plaatsen voor de World Cups, maar mocht in Noorwegen starten op de 500 meter en de 1000 meter omdat Jutta Leerdam zich had afgemeld. Op de langste sprintafstand moest de Friezin het doen met een achttiende plek en daarna ging het helemaal mis.

"Schulting mocht invallen en dan is het echt super zuur dat ze tijdens de 500 na ongeveer honderd meter viel", vertelt Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast tegen haar voormalig ploeggenote Naomi van As. “Ze viel tegen de boarding en scheurde haar pak rondom haar billen. Dat is ook gewoon zuur natuurlijk."

'Jij kan erover meepraten...'

Opmerkelijk genoeg overkwam Van As vorige week iets soortgelijks. De vriendin van schaatsicoon Sven Kramer heeft sinds kort schaatsles en kwam daarbij ten val. Het leverde ook haar een kapot pak op. "Jij kan erover meepraten", stelt Hoog dan ook lachend. "Het was net een andere scheur bij jou. Bij jou keek je zo recht je anus in en bij Suzanne Schulting zag je gewoon twee kadetten. Nou ja, ze kan het hebben...”

“Maar nee, het was wel echt zielig", vervolgt de meelevende Hoog serieus. "En dat ze valt en dat dan dat pak openscheurt. Ik had wel echt met haar te doen." Dat herkent Van As: “Ja, het zure was natuurlijk ook dat zij zich wil bewijzen natuurlijk. Van ; oké, nu laat ik zien het eindelijk zien. Je bent de hele tijd reserve, gaat overal mee naartoe, maar je mag nooit voor het echie rijden. En nu eindelijk wel."

Startpistool

"Het begon al met dat geklooi met dat startpistool…", weet Van As over de merkwaardige gang van zaken in Hamar. Een startpistool weigerde dienst en het duurde bijzonder lang voor er een vervangend exemplaar was geregeld. "Zo bijzonder."

"Als ze zo’n schaatspak eenmaal aanhebben, dan willen ze dat ook echt aan houden", weet Hoog. "Ze gaan dan niet meer naar de wc,omdat het gewoon heel moeilijk uit te krijgen is. En dan zit je daar, dan heb je alles zo gepland dat je om vijf over één moet starten en dan start je in één keer een half uur later. Moet je misschien toch nog even plassen. Ben je net warm geschaatst…” Van As: “Je moet heel flexibel zijn in je mindset.”

Hoog: “Je moet echt mentaal heel sterk zijn op dat moment. En dat is Suzanne Schulting wel, ze komt ook uit het shorttrack natuurlijk. Daar heb je dat ook allemaal.”

Zure afsluiting

“Ik denk dat het niet lekker is voor je zelfvertrouwen", aldus Van As over de gang van zaken. "Dit is niet chill. Ze heeft ook die tweede 500 meter niet meer gereden. Ze is naar huis gegaan, dus dan sluit je toch ook zuur af? Want wat heb je dan gedaan? Je bent gestart, je bent gevallen, je bent naar huis gegaan. Dat is het dan. Niet lekker.”

Olympische Spelen

Schulting zal snel op moeten krabbelen, want over een ruime week staat het olympisch kwalificatietoernooi op de planning. Daar moeten de Nederlandse schaatsers zich zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan die in februari worden gehouden. De 28-jarige Schulting heeft al drie gouden plakken uit het shorttracken op zak.

Luister de podcast

