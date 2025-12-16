Topschaatsster Suzanne Schulting mocht zich afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen meten met het internationale veld. Dit mondde uiteindelijk uit in een flinke teleurstelling. Ondanks dat, sluit schaatslegende Marianne Timmer niet uit dat Schulting een gevaarlijke klant gaat worden op het OKT. "In haar hoofd is ze een topper."

Door een matig NK afstanden eind oktober viel Schulting buiten de World Cup-plekken. Toch kwam de 28-jarige shorttrack-kampioene afgelopen weekend in actie in Hamar. Omdat Jutta Leerdam de wedstrijd in Noorwegen aan zich voorbij liet gaan, mocht Schulting invallen voor haar.

Teleustellend weekend

De vriendin van Joep Wennemars zal met een teleurstellend gevoel terugkijken op haar invalbeurt tijdens de World Cup. Op de 500 meter kwam ze ten val, waardoor ook haar pak scheurde. Op de 1000 meter einigde ze als achttiende. Resultaten waar de drievoudig olympisch kampioene niet aan gewend is.

Ondanks alles sluit schaatsgrootheid Timmer Schulting nog niet uit voor de Nederlandse startplaatsen voor op de Olympische Spelen van Milaan. "Voor het OKT denk ik dat ze fit genoeg is en in staat is om er zomaar ineens tussen te staan", stelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Ik zal haar zeker niet uitvlakken'

Ondanks de stroeve voorbereiding richting het belangrijke toernooi in Thialf, gelooft Timmer dat Schulting mentaal sterk genoeg is om zich hieroverheen te zetten. "Zij weet dat ze er over twee weken moet staan. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. In haar hoofd is ze een topper. Ik zal haar zeker niet uitvlakken."

Timmer baseert haar mening op de weerbaarheid van Schulting na haar valpartij. "Dat is niet bevorderlijk. Maar ze is wel reëel in haar interviews. Dat vind ik heel mooi aan Suzanne." Daarom is voor Schulting alles mogelijk eind december, volgens de 51-jarige oud-topschaatsster. "Zij kan in twee weken ineens de smaak weer te pakken hebben. Het is absoluut een topper. Het zou zomaar een verrassing kunnen zijn."

