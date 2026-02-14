Marianne Timmer heeft volop genoten van de schaatsclash op de 500 meter tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz. Zij had dan ook vrede met de uitslag: goud voor Stolz en zilver voor De Boo. "Dit waren echt de gladiatoren van vroeger. Dit was van man tot man. Klasse apart allebei", zegt de drievoudig olympisch kampioene bij Sportnieuws.nl.

"Het was met z'n tweeën stuivertje wisselen. De één weer iets voor de ander en vervolgens weer andersom. En uiteindelijk wint Stolz met een verschil van een tiende op De Boo. Dit was geweldig", vervolgt Timmer vanuit Milaan. Het Amerikaanse schaatsfenomeen klokte een tijd van 33.77, een nieuw olympisch record. De Boo kwam in 33.88 een fractie later over de finish.

Timmer is lyrisch over Stolz: "Hij is fantastisch. Hij blijft ook zo koel en is super nuchter. Hij zegt niet veel, hij heeft wel wat weg van Max Verstappen. Ik was net ook nog in gesprek met Eric Heiden. Hij ziet zichzelf ook wel een beetje terug in Stolz." Heiden is een schaatsgrootheid in Amerika. Tijdens de Winterspelen van 1980 in Lake Placid veroverde hij vijf keer olympisch goud. Dat deed Heiden op de 500, 1000, 1500, 5000 en 10.000 meter.

De Boo kwam uiteindelijk dicht in de buurt van de 21-jarige Stolz, die eerder ook al de 1000 meter het goud voor de neus van de 22-jarige Nederlander wegkaapte. "Het was niet zomaar gewonnen. Hij heeft wel met grotere verschillen gewonnen. Zwaarbevochten", vindt Timmer.

De teleurstelling was aanvankelijk groot bij De Boo, die net na de finish de handen voor zijn gezicht sloeg en zelfs nog ten val kwam. "Ik snap dat hij baalt, dat mag ook. Maar meer dan dit zit er ook niet in. Dit was zo'n mooie rit ook van Jenning. Ze hebben allebei de rit van hun leven gereden", stelt Timmer, die zelf twee keer olympisch kampioen op de 1000 meter en eenmaal op de 1500 meter is. "Ik hoop dat hij daar niets aan overhoudt. Ik denk dat de pleister zilver veel verzachting geeft."

De overige Nederlanders speelden op de 500 meter in Milaan geen rol in de strijd om de medailles. Sebas Diniz eindigde wel knap als vijfde. Joep Wennemars finishte als 21e.

