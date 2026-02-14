"Dit is voldoende voor nu", luidt de eerste analyse van drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer vanuit Milaan op de plaatsing van de Nederlandse schaatssters voor de halve finales op de Winterspelen.

"Ze kunnen nu goed samen komen om nog na te praten waar de verbeterpunten zitten", vervolgt Timmer tegenover Sportnieuws.nl. "Er moet wel gas worden gegeven. Er is werk aan de winkel. Maar er is niks aan de hand. Geplaatst is geplaatst. Nu is het mooi om in de halve finale tegen Japan op te boksen."

Na afloop waren er bij de schaatsers zelf gemengde gevoelens. Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud stonden naar eigen zeggen 'stijf van de spanning' en waren vooral blij met de plaatsing voor de halve finales.

Ook was er nog even een schrikmoment toen tijdens de rit de schaatsen van Rijpma-De Jong en Beune met elkaar in aanraking kwamen. Dat leidde bijna tot een desastreuze valpartij, maar dat wist Beune ternauwernood te voorkomen. "Dat was precies in de andere hoek en konden wij niet zien", reageert Timmer, die in Milaan voor Sportnieuws.nl aanwezig is, op het voorval.

Wel heeft ze een verklaring voor de schoonheidsfoutjes binnen de Nederlandse ploegenachtervolging. "Ze hebben weinig gereden in deze samenstelling in een wedstrijd. Ik denk dat het voor hen heel goed is dat ze de halve finale hebben gehaald. Ze hebben toch weer even samen gereden. Dat heb je toch wel weer nodig om alles te finetunen. De meeste andere ploegen trainen veel en zijn veel meer samen, dit Nederlands team is meer een samengesteld gezin. Maar super knap dat Joy bleef staan, want anders is het voorbij. Oftewel, er is nog veel meer mogelijk."

"Ik was zó blij dat Joy bleef staan", haalde ook Rijpma-De Jong na afloop opgelucht adem. De Nederlandse schaatstrein vervolgt dinsdag in Milaan de jacht op goud. Dan wacht in de halve finale dus Japan. De andere strijd bij de laatste vier gaat tussen Canada en de Verenigde Staten.