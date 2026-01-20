Nog een aantal weekjes slapen en dan is het na vier lange jaren wachten eindelijk zover: de Olympische Winterspelen. Voor de Française Violette Braun wordt het een race tegen de klok om gezond en wel aan de start te verschijnen.

Het 19-jarige schaatstalent ging afgelopen week door een rollercoaster. Ze maakte bekend dat er een eierstokcyste in haar buik was gescheurd, wat inwendige bloedingen en vochtophoping veroorzaakten. "Hierdoor is mijn olympische reis helaas in gevaar", deelde Braun met de buitenwereld. "Als de situatie vrijdag (16 januari, red.) niet verbeterd is en er nog vocht is, moet ik geopereerd worden."

Goed en minder nieuws voor Braun

Zondag kwam ze met een update over de situatie. "Afgelopen vrijdag heb ik een nieuwe echo gehad, waaruit bleek dat de wonden langzaam aan het genezen waren, het bloeden gestopt was en het vocht afgevoerd was", schreef de Française. Ze kreeg daarbij goed en minder nieuws. "Het allerpositiefste is dat de artsen me toestemming hebben gegeven om weer te gaan trainen en wedstrijden te doen."

Braun moet daarbij wel opletten dat ze geen traumatiserende oefeningen doet. "Ik ben enorm opgeknapt en blij dat ik weer op weg kan naar de Olympische Spelen, ook al zullen mijn visie en doelen wel veranderd zijn. Ik heb nog steeds last van zowel fysieke als psychische pijn, dus ik moet heel voorzichtig zijn en de juiste keuzes maken."

Steun van hele wereldtop

De specialiste op de massastart kon rekenen op veel steun uit de schaatswereld, van onder anderen Joy Beune, Pien Hersman en Isabelle van Elst. "Beterschap", reageerde Beune met een hartje. "Sorry dat ik dit lees Violette, we wensen je snel herstel!", liet de Canadese sprinter Laurent Dubreuil achter in de reacties.

Van skeeleren naar schaatsen

Net als veel anderen maakte Braun de overstap van het skeeleren naar het schaatsen. Dat deed ze in 2024. Spraakmakende resultaten schaatste ze nog niet bij elkaar. Wel was ze vorig jaar bij de WK afstanden de jongste deelneemster op de massastart. Daarbij kwam Braun onfortuinlijk ten val, waardoor ze 23e werd.

Dit seizoen zette Braun een flinke stap in haar ontwikkeling. Op de 1500 (1.57,04), 3000 (3.59,79) en 5000 meter (6.57,06) reed ze persoonlijke records.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.