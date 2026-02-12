Het leidde tot veel discussie: Joep Wennemars kreeg een herkansing op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen nadat hij in zijn eerste rit was gehinderd door zijn directe tegenstander. Die herkansing vond echter al een half uur na zijn eerste rit plaats. Volgens sportwetenschapper Bas van Hooren is het op basis van data zeer onwaarschijnlijk dat Wennemars binnen zo'n korte hersteltijd een maximale prestatie had kunnen leveren tijdens zijn herkansing.

Wennemars was furieus na de 1000 meter. Niet alleen omdat hij werd gehinderd door zijn directe tegenstander Ziwen Lian, maar ook omdat hij al een half uur daarna opnieuw in actie moest komen voor zijn reskate. Aan de aanwezige pers uitte hij zijn onvrede. Volgens hem had iedere minuut aan hersteltijd verschil kunnen maken en was het half uur hersteltijd dat hij kreeg veel te kort.

NTR Wetenschap zocht in samenwerking met NOS Sport uit of het mogelijk en realistisch is om een 'sterke 1000 meter' te schaatsen terwijl het lichaam nog aan het herstellen is van een andere 1000 meter die slechts een half uur eerder plaatsvond.

'Ieder minuutje extra of minder maakt veel uit'

"In het eerste uur herstel je het meeste en dan maakt eigenlijk ieder minuutje verschil", vertelt sportwetenschapper Bas van Hooren. "Dan maakt eigenlijk ieder minuutje extra of minder veel uit voor dat herstel."

"Binnen een half uur heb je al een groot effect bereikt, maar zeker nog niet het hele effect", vervolgde Van Hooren. "Binnen een uur heb je misschien 80, 90 procent bereikt. Kleine beetjes hersteltijd, een uurtje, anderhalf uur, had wat dat betreft wel veel veel verschil kunnen maken", denkt de wetenschapper.

Mentale herstel

Bovendien, zo stelden NTR Wetenschap en NOS Sport vast, speelt ook de mentale hersteltijd een rol. "Dat is niet alleen de tegenslag verwerken. Je moet echt bepaalde stoffen in je hersenen aanvullen om nog een keer zo hard te kunnen, zodat je brein, je spieren goed kan aansturen."

Al met al lijkt de mogelijkheid volgens Van Hooren op basis van alle data 'zeer onwaarschijnlijk' om binnen een half uur na een eerdere maximale prestatie opnieuw maximaal te kunnen presteren. "Daar heb je echt wel wat meer hersteltijd voor nodig", tekent hij op.